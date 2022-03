Komoly erők próbálják befolyásolni a választásokat – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Mráz Ágoston Sámuel a Ki nyer ma? című, a Nézőpont Intézet által szervezett kutatói konferenciát követően hétfőn.

A Nézőpont Intézet vezetőjét annak apropóján kérdezték, hogy – mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt – hétfőn reggel politikai támadás ért jobboldali lapokat kevesebb mint egy héttel a választások előtt.

Mindennek hatása van a választás végeredményére – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője. – A ma bemutatott közvélemény-kutatások értelemszerűen nem ma reggel készültek, ezért a mai támadás pontos hatását nem tudjuk megjósolni – magyarázta. Mráz Ágoston arra számít, hogy a külföldi erők általi, etikátlan akció a Fidesz-szavazókat felrázza majd, pontosabban azokat, akik úgy érezték, hogy nélkülük is esélyesek a kormánypártok a folytatásra.

– A hekkertámadás is azt mutatja, hogy a választásnak tétje van, és komoly ellenfelei vannak a kormánynak, olyan ellenfelei, akik valójában azt szeretnék, ha Magyarország belesodródna a háborúba, nem pedig az Orbán Viktor által képviselt kimaradás- és békepártiságot tudná fönntartani az ország – fogalmazott.

Mint mondta, komoly erők próbálják befolyásolni a választásokat, az igazgató azonban ellenhatásra számít, amely a jobboldali szavazótábor felrázását eredményezheti.

Mráz Ágoston szerint a külföldi hekkertámadás egyértelműen választási manipulációnak minősül.

– Üzenjük az EBESZ-nek, hogy jelentésében ne csak a kormányon találjon kritizálni valót, hanem a hekkertámadás mögött álló Anonymust és a mögötte álló erők etikátlan eljárását is ítélje el, és lássa azt, hogy hazánkban komoly csoportok szeretnék, ha Magyarországon nem szabad és tisztességes választások lennének – mutatott rá az igazgató.

A Magyar Nemzet arra is kíváncsi volt, hogy vajon számíthatunk-e a baloldal és az őt támogató külföldi erők részéről a vasárnapi választások bojkottálására. Mráz Ágoston válaszában elmondta, a teljes eszköztárra számíthatunk.

– Márki-Zay Péter azt állítja, hogy kétharmaddal fog győzni, amit élő ember rajta kívül még nem jósolt, a közvélemény-kutatások pedig még csak hasonló számarányt sem mutatnak, ennek fényében nem lenne meglepő, ha vereség esetén csalást kiáltana a baloldal miniszterelnök-jelöltje, és a hozzá közel álló aktivistákat is erre buzdítaná – hívta fel a figyelmet.

Az igazgató szerint az egyetlen megoldás a helyzetre, ha a Fidesz–KDNP nagyon egyértelmű előnnyel győz, mert az a vereség beismerésére kényszerítené a baloldalt, azonban ha a Fidesszel szimpatizálók otthon maradnak, és szoros eredmény születik, akkor instabilitásra, felforgatásra és hazugságkiáltásra lehet számítani, a baloldali csaláskiáltások szerepe pedig megnő.

Aki komolyan elhitte a baloldalnak, hogy a sajtószabadság elkötelezett híve, az legkésőbb most kell, hogy felébredjen, aki pedig korábban is realista volt, az eddig is tudta, hogy ez egy olcsó trükk csupán

– zárta Mráz Ágoston Sámuel.