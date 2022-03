A neonáci börtöntöltelékekből álló Árja Testvériség (Aryan Army) nevű bűnszervezetet védelmezi egy most előkerült videón Szilágyi György, a Jobbik alelnöke, aki nem mellesleg a Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt vezette közös listán is előkelő helyen szerepel – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Tovább gyűrűzik a baloldali koalícióig jutó Jobbik antiszemita botránya, egy izraeli lap szerint ugyanis bizonyíthatóan neonáci nézeteket vall a jobbikos Szilágyi György, aki nem mellesleg a Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt vezette közös listán is előkelő helyen szerepel. A The Jewish Voice című hírportál írta meg, hogy Szilágyi György hosszú beszédet mondott a hírhedt, amerikai neonáci börtöntöltelékekből álló Árja Testvériség (Aryan Army) nevű, számos bűncselekménnyel és gyilkossággal meggyanúsított bűnszervezet védelmében.

A The Jewish Voice honlapjára feltöltött videó tanúsága szerint Szilágyi György azzal védte a skinhead frizurát és horogkeresztes tetoválást viselő bűnözők által vezetett csoportot, hogy az Aryan Army, azt ha mindenki tudná, soha nem volt náci jelkép, ez az amerikai börtönökben a fehéreknek a csoportosulása, ami ugyanúgy megvan a feketéknek is, ez egy érdekvédelmi szervezet.

Szilágyi még tovább megy, érvelése szerint ugyanis a white power (fehér erő – a szerk.) kifejezés – ami a szervezet egyik mottója volt – az amerikai kosárlabdacsapatok 80 százalékának is benne van a címerében, ahogy a fekete kosárlabdacsapatokéban is a black power, a jobbikos szerint tehát ez is azt igazolja, hogy az Aryan Army nézetei teljesen helyénvalónak tekinthetők.

Szilágyi György egyébként jelenleg a Jobbik alelnöke és szóvivője, 2008-ban csatlakozott a szélsőjobboldali párthoz, amely akkoriban még egy radikálisan hazafi keresztény pártként definiálta önmagát.

Az izraeli portál felidézte, emlékezetes, hogy a szélsőjobboldali tömörülés korábbi vezetője a magyarországi zsidó közöség kritikáira úgy reagált: örülne, ha a büszke magyar zsidók visszamennének játszani, az apró, körülmetélt farkukkal. Az izraeli portál által közölt fényképen a bekarikázott alak Szilágyi György.

The Jewish Voice szerzője megjegyzi: ez az az ember, aki azt állítja magáról, hogy megvédi a magyar nemzetet és a magyar értékeket, miközben egyiket sem teszi meg, hanem az antiszemitizmushoz és a rasszizmushoz folyamodik, a képzelt sérüléseiért pedig a zsidókat és a romákat hibáztatja.

Ismerős taktika. Ellentétben Oroszország nevetséges állításaival, miszerint Ukrajnát „nácimentesíteni” kellene, talán a hangsúlyt az igaz neonácikra kellene helyezni, akik a demokratikus országokban akarnak hatalomhoz jutni. Ilyen embereket nem szabad engedni, hogy hatalmat szerezzenek, még demokratikus eszközökkel sem, mert a történelem azt mutatja, hogy ha egyszer hatalomra kerültek, akkor nem sokáig tisztelik a demokratikus eszközöket

– olvasható az izraeli hírportálon.

A radikális párt jelenlegi alelnöke korábban egyébként a Hír Tv-nek amellett is érvelt, hogy a kormánynak be kellene tiltania a Simon Wiesenthal Központ nevű holokauszt emlékügynökséget, mert az súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Mint fogalmazott: felszólítjuk a magyar kormányt, hogy védje meg a magyar embereket, védje meg a magyar sportot a magyar kultúrát a Simon Wiesenthal Központtól, és tiltsa be annak működését Magyarországon. A nem magyar állampolgár alkalmazottait pedig utasítsa ki az országból, hiszen a kormáynak kötelessége megvédenie Magyarország jóhírét (...), és kötelező olyan szervezetekkel szemben fellépni, amelynek célja Magyarország destabilizálása.

Z. Kárpát Dánielről is kiderült, hasonló nézeteket vall

Egy hete Z. Kárpát Dániel náci botrányától hangos a magyar és a nemzetközi sajtó. A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter mentegette a Jobbik alelnökét, a baloldal többi vezető politikusa azonban leginkább hallgat azóta is.

Az előkerült videó tanúsága szerint Z. Kárpát Dániel félreérhetetlenül – mint egykor a nácik – lendítette a magasba jobb karját, majd elégedetten mosolygott. A felvétel valószínűleg egy sajtótájékoztató előtt készült, a politikus ugyanis egy pulpitus mögött áll, és a háta mögött egy jobbikos molinó látszik.

A történtekkel kapcsolatban Köves Slomó rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője a Mandinernek elmondta, hogy az antiszemita megnyilvánulások, rasszista kijelentések, mosolygós karlendítések, illetve a Jobbik mai pártvezetőinek hasonló megnyilvánulásai nem „egyéni eltévelyedések”, hanem egy nyíltan vállalt ideológia díszletei. Lapunk szerette volna megtudni a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének véleményét Z. Kárpát karlendítéséről, de napok óta nem kaptunk választ kérdéseinkre. Nyilatkozott azonban az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek korábban Róna Tamás, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke, aki aggasztónak és felkavarónak nevezte, hogy a baloldalról rasszista, antiszemita, kirekesztő hangok kerülnek nyilvánosságra. Szerinte az is elképzelhető, hogy az antiszemitizmus a balliberális oldalon képviselethez juthat az Országgyűlésben.

Míg az esettel még egy amerikai zsidó újság és a Les Valeurs Actuelles konzervatív francia hetilap is foglalkozott, addig a magyar baloldali szivárványkoalíció egyetlen tagja szerint sem elfogadhatatlan, ami történt.

Így volt ez 2019-ben is, amikor Gyöngyösi Márton felvetette, hogy listázni kellene a parlamentben a zsidó képviselőket. Karácsony Gergely főpolgármester akkor azt mondta, szerinte a zsidólistázás nem nácizmus. 2020 őszén pedig már annak a jobbikos Bíró Lászlónak kampányolt, aki többször is gyalázta a zsidó közösséget, „Judapestnek” nevezve a fővárost és „tetűcsúszdásoknak” az izraeli turistákat. Karácsony most hallgat.

A szivárványkoalíció szerint nincs ezzel gond

Az egykori szocialista politikus, Zuschlag János a nyilas-hatalomátvétel évfordulóján tartott sajtótájékoztató előtt az áldozatokon ércelődött 2004-ben, majd lemondott. A Jobbik alelnöke viszont még mindig a baloldali lista kilencedik, közvetlenül Gyurcsány Ferenc mögötti befutó helyén szerepel. Z. Kárpát egyébként az Óbudai Hírek blog szerint csak azért került ebbe az előkelő pozícióba, hogy Szabó Tímeának, a Párbeszéd társelnökének már a tavalyi baloldali előválasztáson se legyen ellenfele Óbuda-Békásmegyeren.

A Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a jogász végzettségű Rafael Balázs Leándrosz ugyan felszólította Márki-Zay Pétert, hogy léptesse vissza Z. Kárpát Dánielt, de a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje eddig nem tett az ügyben semmilyen lépést.

Szerinte ugyanis a felvétel nem „egy valódi környezetben” készült. Nem meglepő mindez annak fényében, hogy Márki-Zay korábban azzal kampányolt, ő a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli. A romák minden esetre tüntetéssorozatot indítanak, amelynek március 27-én Hódmezővásárhely lesz az első állomása.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy mindenki tisztába tette a saját múltját, aki 2020-ban aláírta a párt elvi nyilatkozatát és Z. Kárpát Dániel egy futballmeccsre emlékeztető dolgot csinált. Arra a kérdésre, hogy kéri-e Z. Kárpát lemondását, Jakab annyit válaszolt, hogy mindez őt nem is érdekli, és szerinte Magyarországon vannak ennél súlyosabb problémák is. A Jobbik elnöke elmondta ugyanakkor, a baloldalon mindenki ismeri Z. Kárpátot, hiszen a programalkotás dandárját végezte. Úgy fogalmazott: mindenki tudja, hogy Z. Kárpát igazi néppárti politikus, akiben semmiféle antiszemita nézet nincs.

A Mediaworks–Hírcentrum az üggyel kapcsolatban több baloldali politikus véleményét is kikérte. Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja szerint a választás hajrájában a Fidesz lejárató anyagokat készít. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes nem válaszolt a kérdésekre. Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért frakcióvezető-helyettese pedig egyetértett a Jobbik által kiadott közleménnyel.

Bohár Dániel riporter ismert baloldali személyeket kérdezett arról, mi a véleményük a Jobbik legújabb nácibotrányáról.

Demszky Gábor szerint Bohár Dániel vállalhatatlan, nem a karlendítés.

Falusi Mariann örömét fejezte ki, hogy a jobboldal ezzel „szórakoztatja magát”, és elmondta, ő is fel szokta emelni a karját, hogy megmozgassa a tagjait, de szerinte szánalmas dolog belemagyarázni bármibe bármit. Havas Henrik műsorvezető szerint Bohárral normális ember nem áll szóba. Hajós András zenész arról beszélt, hogy még nem gondolta végig, részt tud-e venni egy olyan tüntetésen, ahol Z. Kárpát is jelen van, de kifejtette, hogy nagymértékben ellene van a mai kormányzatnak.

Hernádi Judit színésznő nem válaszolt a kérdésre, mi a véleménye a karlendítésről, egyszerűen csak letette a telefont, Farkasházy Tivadar humorista pedig megdicsérte Bohár humorát. Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője azt állította, nem látta, mit tett a jobbikos politikus.

Fehér felsőbbrendűség a rácsok mögött

A Szilágyi György által istenített Árja Testvériség a brit BBC szerint egyébként a legnagyobb és leghíresebb amerikai börtönbanda, a szervezet a rácsokon kívüli világban, utcai bandaként is működik. A hatvanas években alakult a kaliforniai San Quentin börtönben, ez a hely főként azért hírhedt, mert itt tartják az állam összes kivégzését. Az Árja Testvériség eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a fehér bőrű rabok megvédjék magukat a feketéktől és latinóktól, de a csoportban hamar elterjedtek a neonáci eszmék, amelyek később a viking és ír mondavilág szimbólumrendszerével keveredtek.

A banda a fehér faj felsőbbrendűségét hirdeti, nem is fogad a sorai közé másokat, de drogügyletekben hajlandók szövetkezni mexikóiakkal és feketékkel.

A világ akkor figyelt fel az amerikai bűnbandára, amikor 2013 tavaszán Texasban hidegvérrel, fényes nappal lelőttek két ügyészt. A nyomozás a háttérben a hírhedt börtönbanda, az Árja Testvériség felé vezető szálakat fedett fel. Egyes becslések szerint a neonáci bűnszervezetnek legalább 20 ezer tagja van.

Az FBI adatai szerint az amerikai börtönpopuláció 1 százalékát adják az árja testvériség tagjai, de a rácsok mögött elkövetett gyilkosságok 18 százalékát ők követik el. A bandába bekerülni úgy lehet, ha az adott börtön testvérisége által kijelölt célpontot megöli a pályázó, a tagoknak börtönből kikerülés után is kötelező a rács mögöttiek támogatása.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd