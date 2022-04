A belga szövetségi rendőrség is alkalmazza a Pegasus szoftvert, amelyről nemrég az Európai Parlament kezdeményezett uniós szintű vizsgálatot. A belgák a drogkereskedelemhez, gyermekekkel szembeni erőszakhoz, terrorizmushoz köthető ügyekben, célzottan alkalmazzák az izraeli kémszoftvert – számolt be róla csütörtökön a brüsszeli sajtó. A The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli lap cikkében névtelenséget kérő titkosszolgálati forrásokra hivatkozva azt írja, hogy kizárólag a törvényi kereteken belül, jogszerűen alkalmazzák az eszközt – írja a Magyar Nemzet.

Mint írják, noha a hatóságok célzott használatról kommunikálnak, valószínűsíthető, hogy mára általánossá vált a Pegasus alkalmazása a Benelux államban.

A közelmúltban a világ több tucat országát, Európából többek között Lengyelországot, Magyarországot, Hollandiát és Franciaországot említették a Pegasus felhasználójaként. Hazánkban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot is folytatott az ügyben, ám nem tárt fel jogsértést annak alkalmazásával, engedélyezésével kapcsolatban.

A baloldali többséggel működő Európai Parlamentben a héten kezdte meg munkáját a Pegasussal foglalkozó különbizottság: habár számos európai állam használhatja jogszerűen a szoftvert, az EP természetesen leginkább Varsót és Budapestet kérné számon az ügyben.

A belga eset egyébként amiatt is érdekes, mert korábban kiderült: több neves belga politikust is kémszoftverrel hallgathattak le.

Charles Michel, az Európai Tanács jelenlegi elnöke még belga miniszterelnökként, 2019 elején kerülhetett célkeresztbe.

Belgium uniós igazságügyi biztosáról, Didier Reyndersről pedig tavaly adták hírül, hogy megfigyelhették a kémszoftverrel. Az Európai Bizottság akkor nem kommentálta az értesülést.

