A sajtótájékoztatón a főpolgármester úgy fogalmazott: különböző kormányzati döntések miatt a a fővárosi költségvetésből nagyjából évi ötvenmilliárd forint hiányzik és szerinte jelenleg az iparűzési adó 120 százalékát használják a BKV fenntartására – adott kitérő választ Karácsony Gergely a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy pontosan mit értett azon, miszerint előbb fogja választani a pénzügyi csődöt, mint hogy a 4-es, 6-os villamos tízpercenként járjon.

A főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján hozzátette: a költségvetésből nem tudják finanszírozni a fővárosi közlekedést.

Szerinte a súlyos forráshiányt a fővárosi vezetés jól kezelte azzal, hogy különböző státushelyeket szüntettek meg. Mint arról korábban lapunk is írt: az elmúlt évben a főváros sorra bocsátotta el a a sok esetben családos fizikai és szellemi alkalmazottakat, hivatkozva arra, hogy Budapestnek nincs pénze. Ugyanakkor a főváros több tucat olyan tanácsadót fizet, aki évi több száz millió forintot kap. Ilyen többek között Korányi Dávid, akiről korábban írtuk, hogy Karácsony Gergely tanácsadójaként New York egyik legelegánsabb negyedében, egy luxus-felhőkarcolóban lakik, amelynek a bérleti díja havi minimum 6100 dollár (közel kétmillió forint), és a havi egymillió forint körüli tanácsadói megbízatása mellett számos, Soroshoz köthető szervezetnek is dolgozik.

Úgy tudni, a munkaszerződésében még azt sem írták elő, hogy ezért a pénzért mennyi időt kell Budapesten töltenie.

Karácsony Gergely nem először fenyegetőzik a város anyagi csődjével, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a BKK jelenlegi helyzetét tárgyalva kijelentette: az elmúlt két évben hatvanmilliárd forinttal csökkent a munkaerőhiánytól is szenvedő társaság bevétele, ráadásul szerinte százmilliárd forintot vett el a kormány Budapesttől. Bagdy Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője kiemelte, hogy ez alapvetően a főváros problémaköre, és szerinte nem szerencsés, ha a városvezetés úgy kommunikálja ezt, miszerint a „gonosz kormány vonta meg a forrásokat”.

A kormánypárti politikus, korábbi pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes szerint attól sem lehet eltekinteni, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége az idei költségvetést csupán fél évre tervezte.

Bagdy Gábor erről a lapnak pár héttel korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a költségvetés formálisan megfelel a jogszabályoknak, ugyanakkor politikai szempontból katasztrófa, mivel legalább ötvenmilliárd forint megalapozatlan bevételt terveztek: harmincmilliárd forint hitelt akarnak felvenni, továbbá egy húszmilliárdos támogatásra számítottak az új, reményeik szerint baloldali kormánytól, hogy kisegítse Budapestet. A politikus hozzátette: a fővárosi vezetés alapvetően a kormányváltásra tett fel mindent, nem igyekezett spórolni, ezért fordulhatott elő, hogy a cégek átszervezésénél az új vezetők javadalmazásánál nem a takarékosság tükröződött. Hozzátette: a főpolgármester így most eljutott oda, hogy kénytelen attól a mostani, Fidesz–KDNP-kormánytól segítséget kérni, amelynek eddig folyamatosan keresztbe tett.

A választások utáni közgyűlésben a főpolgármester ki is emelte, hogy Budapestnek forrásokra van szüksége és bejelentette, hogy engedélyt kért a kormánytól arra, hogy Budapest felvehessen harmincmilliárd forint hitelt.

A tegnapi sajtótájékoztatót Karácsony Gergely egyébként azért hívta össze, mert attól tart, hogy az önkormányzatok EU-s forrásoktól eshetnek el a jogállami mechanizmus miatt. Kicsivel később azonban már arról posztolt a Facebookon, hogy az EU támogatja a budapesti városvezetés zöldpolitikáját, mint írta: összességében 360 millió euróból megvalósuló program nem felülről irányított, nem Brüsszelből fogják megmondani, mit csináljanak Budapesten a klímasemlegesség elérése érdekében. Azt azonban nem fejtette ki, hogy a 360 millió eurós (több mint 133 milliárd forintos) programon a kilencvenkilenc másik uniós önkormányzattal Budapest milyen arányban osztozik, konkrétan mekkora forrás jut a magyar fővárosnak, abból újabb terveket készítenek-e csak, vagy konkrét fejlesztésekre is jut belőle.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2022. április 27-én.