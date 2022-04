A Magyar Nemzet értesülései szerint sem az egyéni, sem a listás választási eredmények ellen nem élt senki kifogással, így rekordgyorsasággal alakulhat meg az új Országgyűlés, azt követően, hogy a csütörtök délután a Nemzeti Választási Bizottság bejelenti a 2022-es országgyűlési választások immár hivatalos listás végeredményét is.

Bár a baloldalon folyamatosan választási csalást emlegettek, mégsem támadták meg az eredményt.

Az új Országgyűlés alakuló ülését a választásokon kialakult erőviszonyoknak megfelelően Áder János leköszönő államfő az előzetes konzultációk alapján hívja össze. Az alkotmányos rendelkezések szerint az Országgyűlés alakuló ülését a választást követő 30 napon belül kell összehívnia az államfőnek, aki egyúttal javaslatot tehet a kormányfő személyére.

A képviselők több mint felének szavazatával Orbán Viktort az új parlament megalakulását követően ötödszörre is miniszterelnöknek választhatják. A Fidesz–KDNP történelmi választási sikere után a kormánypártok kétharmadot is meghaladó erővel, 135 képviselővel lesznek jelen az Országgyűlésben. A baloldali koalíciót alkotó pártoknak – DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Párbeszéd és LMP – összesen 57 mandátuma lesz. A Mi Hazánk hat fővel képviselteti magát az újonnan megalakuló Országgyűlésben. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2022-2026-os ciklusban is egy fővel lesz jelen a Tisztelt Házban.

