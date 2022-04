Cikkünk frissül!

Két frontvárost is elfoglaltak az oroszok

Az amerikai Institute for Study of War szerint Oroszország szerdán kisebb nyereséget ért el az Ukrajna elleni inváziójában. A megszálló erők részben elfoglaltak két kulcsfontosságú frontvárost keleten: Rubizsnét és Popasznát. Jelentősebb területi áttörés még nem történt, de az orosz csapatok továbbra is támadásban vannak Harkov és Herszon régiókban.

Ukrajna tárgyalásokat javasol Oroszországgal Mariupolban

Ukrajna készen áll arra, hogy diplomáciai úton megoldja Mariupol helyzetét és a civilek evakuálásának kérdését, és azt javasolta, hogy az ostromlott városban tartsanak egy „különleges tárgyalási fordulót" Oroszországgal. Mihajlo Podoljak ukrajnai tárgyaló és elnökhelyettes közölte: minden feltétel nélkül ülnének tárgyalóasztalhoz.

Mivel szerdán kudarcot vallott a civilek Mariupolból való evakuálására irányuló újabb kísérlet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy „Mariupolban egyre romlik a helyzet", több ezer katona és civil rekedt a városban.

Orosz együttműködéssel vádolta meg a Vöröskeresztet Ukrajna emberi jogi biztosa

Az ukrán emberi jogi biztos azzal vádolta meg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát (ICRC), hogy Ukrajnában "összehangoltan" dolgozik Oroszországgal, a szervezet ezt a vádat tagadta.

Ludmilla Deniszova elutasította az ICRC múlt havi bejelentését, miszerint az oroszországi dél-rosztovi régióban fiókot kíván nyitni az ukrán menekültek megsegítésére, akiket Kijev szerint erőszakkal kitoloncoltak Oroszországba.

„A Nemzetközi Vöröskereszt nem teljesíti a megbízatását, ebben biztos vagyok" – mondta Denisova szerdán az ukrán televízióban, miután találkozott az ICRC ukrán kirendeltségének vezetőjével – írja az AFP.

Az ENSZ adataira hivatkozva Denisova elmondta, hogy a háború során mintegy 550 ezer ukránt, köztük 121 ezer gyereket vittek Oroszországba, Kijevnek azonban nincs információja arról, hogy kik ezek az emberek, és hol tartják őket. "Hol vannak? Szűrőtáborokban? Ideiglenes létesítményekben?" – kérdezte Denisova. Orosz kollégájától és az ICRC-től is segítséget kért, hogy információkat szerezzenek ezekről a menekültekről, hogy Ukrajna megkönnyíthesse a hazatérésüket, de választ nem kapott.

Az ICRC határozottan elutasította Kijev vádjait. „Az ICRC soha nem segít kitelepítések megszervezésében vagy végrehajtásában. Nem támogatnánk semmilyen olyan műveletet, amely ellentétes lenne az emberek akaratával és a nemzetközi joggal" – áll a szervezet AFP-nek adott nyilatkozatában.

Joe Biden további katonai segélyt küld Ukrajnának

Egy, az AP-nek név nélkül nyilatkozó amerikai tisztségviselő azt mondta, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök délelőtt beszédet fog tartani a Fehér Házban, amelyben részletezi terveit, hogy a kormányzat milyen további katonai segítséget nyújtson Ukrajnának.

Az új, várhatóan 800 millió dolláros csomag nehéztüzérséget és lőszereket tartalmaz majd az ukrán erők számára a kelet-ukrajnai Donbász régióért folytatott csatában.

Figyelmeztet a Világbank: jön a „válság a válságban"

David Malpass, a Világbank elnöke "emberi katasztrófára" figyelmeztetett, mivel az élelmiszerárak meredeken emelkednek Ukrajna orosz inváziója nyomán. A Covid-19-járványhoz hasonlóan az élelmiszerválság is a világ legszegényebb embereit érintené a legjobban, mert „kevesebbet esznek, és kevesebb pénzük lesz bármi másra, például iskoláztatásra".

A BBC-nek adott interjújában Malpass azt mondta, hogy a globális élelmiszerkészletek történelmi mércével mérve nagyok, és van elegendő élelmiszer a világon ahhoz, hogy mindenkit megetessenek – de be kell vezetni egy folyamatot, hogy az élelmiszer eljuthasson a leginkább rászorulókhoz.

A Világbank vezetője aggodalmának adott hangot, hogy a fejlődő országok nem képesek törleszteni a maguk előtt görgetett, egyre nagyobb adósságállományukat az élelmiszer- és energiaárak emelkedése közepette.

934 település már felszabadult

Miközben a keleti fronton egyre intenzívebb harcok folynak, a felszabadult ukrajnai városokban lassan visszatér a normálishoz közeli élet. 934 település már felszabadult. Az ukrán rendőrség 435 településen kezdte újra a munkát. 431 településen kezdte meg működését az önkormányzat. 361 településen indult meg a humanitárius parancsnokságok munkája. Fokozatosan állítják helyre a közúti infrastruktúrát, a villany-, gáz- és vízellátást, újraindul az egészségügy és az oktatás.

A legnagyobb veszélyt a megszállók által telepített aknák, valamint a fel nem robbant lövedékek jelentik. Sok időbe, sok erőfeszítésbe kerül mindet semlegesíteni. Az ukrán elnök épp ezért azt kérte a felszabadult településekre visszatérőktől, hogy legyenek nagyon óvatosak. Ne lépjenek be a még nem ellenőrzött területre, és ne menjenek az erdőkbe.

Felgyorsultak a fegyverszállítások

A maximálisnál többet teszünk, hogy biztosítsuk hadseregünk fegyverellátását. Minden nap diplomatáink, képviselőink és én személyesen a hét minden napján, 24 órában dolgozunk minden lehetséges csatornán – hivatalosan és nem hivatalosan – a segélyek kézbesítésének felgyorsítása érdekében - összegezte a helyzetet Volodimir Zelenszkij.

"Örömmel mondhatom, óvatos optimizmussal, hogy partnereink kezdték jobban megérteni igényeinket. Hogy pontosan mire van szükségünk és mikor. Nem hetek, nem egy hónap múlva, hanem azonnal. Most, amikor Oroszország igyekszik fokozni támadásait."

Egy lépéssel közelebb a békéhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napi videóüzenetében ezúttal azt emelte ki, hogy Kijevben fogadta Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, és úgy látja, az EU Ukrajnának tett konkrét segítő lépései, az elindított uniós csatlakozási folyamat, valamint a háború utáni újjáépítés előkészítése mind-mind egy újabb lépéssel közelebb visz a békéhez. Zelenszkij emlékeztetett: mndenki számára az elsődleges prioritások között szerepel az ukrán mezőgazdasági termékek exportjának újraindítása és annak megakadályozása, hogy Oroszország energiaforrásokkal zsarolja Európát.

Az ukrán elnök szerint a konkrét fegyveres ellenállás mellett azon is dolgoznak, hogy minden orosz tisztviselő, aki támogatja a háborút, szankciós választ kapjon a demokratikus világtól. Úgy fogalmazott: az orosz államot a terrorizmus támogatójaként, az Orosz Fegyveres Erőket pedig terrorista szervezetként kell elismerni.

Ukrajna keleti és déli részén továbbra is a lehető legsúlyosabb a helyzet. A megszállók nem adják fel, hogy egy új, nagyszabású offenzívával próbáljanak legalább némi győzelmet aratni maguknak. Legalább olyasmivel, amivel "etetni" tudják propagandistáikat - fogalmazott videóüzenetében az ukrán elnök. Azt mondta: "őszintén hálás vagyok minden védőnek, Ukrajna összes fegyveres erejének, minden városunak, minden közösségnek, amely ellenáll a betolakodóknak. Azoknak, akik kitartanak és harcukkal túlzás nélkül megmentik az ukrán államot".