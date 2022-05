A Direkt 36 nevű "oknyomozó" felületen megjelent egy írás a baloldal kampányáról, melyből kiderül, hogy Gyurcsány rendszeresen utasítgatta Márki-Zayt, és Gyurcsány legfontosabb emberei irányították a baloldali miniszterelnök-jelöltet: egyrészt Bajnai Gordonnal, másrészt a Karácsonyt is kézben tartó egykori Gyurcsány-államtitkárral, Gál J. Zoltánnal, valamint a Gyurcsánynak kampányt irányító, Bajnaival közös pártot alapító, a baloldali választási csalásra is alkalmas DatAdat egyik tulajdonosával, Szigetvári Viktorral.

Bajnai Gordonnal a cikk szerint Márki-Zay .... többször beszélt a kampány során (a hódmezővásárhelyi polgármester szerint az egyik ilyen találkozójuk még az előválasztás alatt volt egy Baja melletti üdülőben, ahova Bajnai csónakban érkezett és fürdőnadrágot viselt).

Eddig csak a londoni titkos vacsorájuk derült ki, ahol Bajnai Gordon utasításokat adott Márki-Zaynak. Ezek szerint volt legalább egy korábbi találkozójuk is, ahol Bajnai megalázóan viselkedett a baloldali jelölttel.

Nem büszkélkedett eddig azzal Márki-Zay, hogy Gyurcsányék a nyakára ültették két legfontosabb kampányemberüket. Gál J. Zoltánt, Gyurcsány egykori államtitkárát, aki Karácsony Gergelyt is felügyeli (a Facebook-cikkeit is ő írja), valamint a DatAdat-botránnnyal ismét előkerült Szigetvári Viktort, Gyurcsány egykori kampánymenedzserét, illetve Bajnai Gordon párttársát.

Így ír a Direkt 36 róluk:

"Feltűnt két olyan kampányszakember is, akik már veteránnak számítanak az ellenzéki térfélen. Az egyikük Gál J. Zoltán volt, aki a 2010 előtti szocialista kormányokban töltött be magas pozíciókat, 2018 óta pedig Karácsony Gergely stratégiai tanácsadójaként dolgozik. A másik ilyen régi szakember Szigetvári Viktor volt, akinek szintén a szocialista kormányzás idején indult a politikai tanácsadói karrierje, most pedig a DatAdat nevű közösségi médiás cégén keresztül csatlakozott be a kampányba."

Márki-Zay folyamatosan arról beszélt, hogy ő egyszer találkozott Gyurcsánnyal, amikor megkérte, hogy ne kampányoljon (Gyurcsány persze kampányolt.) A baloldali portál azonban egészen mást ír: gyakran találkoztak.

Idézzük:

A pártok "összeültek január 5-én délelőtt, de ekkor már a DK irodájában. Itt döntötték el, hogy elutasítják Márki-Zaynak a hetedik frakcióról szóló követelését. Mivel a pártelnökök tartottak attól, hogy Márki-Zay rosszul fogadja a döntést, és esetleg visszalép a jelöltségtől, arról is beszélgettek, hogyan kellene ezt közölniük vele. „Ennyire éles volt a helyzet" – mondta a tanácskozás egyik résztvevője. Végül abban állapodtak meg, hogy „szenior pártvezetőként" Gyurcsány mondja meg ezt Márki-Zaynak."

Ezredszer is fontos leírni, minden újabb bizonyíték előrekerülése esetén: a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc, és a DK melletti többi ellenzéki párt a DK puszta tagozata.

