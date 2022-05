Törvényi előfeltétel, morális kötelesség Az eskü a képviselői jogok és kötelezettségek létrejöttének, a képviselői munka megkezdésének törvényi előfeltétele. Az alakuló ülés során az összes parlamenti mandátumhoz jutó képviselő leteszi az esküjét, annak érdekében, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a parlamenti munka – fogalmazott korábban a Magyar Nemzetnek az országgyűlési képviselői eskü közjogi fontosságáról Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász leszögezte: a képviselő eskü és az esküokmány aláírásának hiányában az országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein nem vehet részt, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatná, indítványt nem nyújthatna be, az Országgyűlés tisztségeire, illetve országgyűlési bizottságba nem lenne megválasztható, valamint képviselőcsoport megalakításában nem vehetne részt. A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy bár az eskütétel a későbbiekben pótolható, azonban az efféle magatartás méltatlan, morálisan és jogilag is elfogadhatatlan, hiszen az országgyűlési törvény értelmében minden képviselő kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen az Orszá­ggyűlés munkájában, és elősegítse annak eredményes működését.