Az Európai Bizottság az év végére búcsút akar mondani az orosz olajnak – a lépést az ukrajnai háború megindításának szankciójaként vezetné be Brüsszel – írja a Mediaworks Hírcentruma. Egyes közlések szerint Magyarország és Szlovákia átmeneti engedményt kapna, és 2023 végéig vásárolhatna Oroszországtól olajat.

De valóban engedményről van-e szó, másképpen mondva: mire elég másfél év az olajszállítási iparágban? Ezt a kérdést is érintette a VG podcastjában Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

Igen nehéz lenne a már meglévő vezetékeket, infrastruktúrát kiváltani másfél év alatt. Így tehát maradnának a tankerhajók, amelyekből már eddig sem állt elég rendelkezésre

– vélekedett a szakember, aki kitért a Mol olajfinomítóinak helyzetére is. A hazai olajcég százhalombattai és pozsonyi egységét is az orosz ural típusú olajkeverék feldolgozására állították be. – Másfajta nyersanyag használata azonnali 20-30 százalékos kapacitáscsökkenést okozna – mondta az ING Bank vezető elemzője, aki szerint az sem elhanyagolható, hogy az átállás százmilliárdos forrást emésztene fel.

Virovácz Péter az árak kérdésénél elidőzött egy kicsit.

Sok múlik a világpiaci árakon, de egy kikényszerített váltás bizonyosan megakadályozná az üzemanyagárak befagyasztásának meghosszabbítását

– fogalmazott. Úgy vélte: az orosz olaj gyors elhagyása visszavetné a magyar gazdaságot, miközben jelentős megugrana az infláció. A pakliban erős áremelkedés és áruhiány is benne van.

Leállások jönnének?

Az áremelkedések ügyét vizsgálta meg a Klímapolitikai Intézet is, amely úgy számolt: az olajembargó olyan mértékben srófolhatná fel számtalan termék árát, hogy egyes iparágak leállását sem lehetne kizárni. Mindezt úgy, hogy

Oroszország egyáltalán nem járna rosszul, ugyanis nyersanyagát más fejlődő országok számára értékesíthetné, végeredményben tehát bevételei egyáltalán nem csökkennének. Az embargó árát nem az oroszok fizetnék meg.

Sehogyan sem menne?

De az óriási anyagi áldozat sem lenne elég az orosz olaj kiváltásához – erre már Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője mutatott rá. Szerinte ugyanis csak az orosz olaj kis része lenne pótolható, és az is jelentős költségnövekedések árán.

Vagyis a szakértők szerint a világpiacon változatlanul előttünk áll az energiahordozók hozzáférhetőségének és szállításának problémája, ezért az ezekkel kapcsolatos kérdéseket rendkívül veszélyes ideológiák mentén eldönteni.