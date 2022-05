Szijjártó Péter közölte: a világnak számos olyan területe van, ahol a koronavírus-járvány még az eddigieknél is nagyobb kihívást jelent. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig is segített a bajban lévő országokon: nemrégiben Moldovába, Észak-Macedóniába és Montenegróba küldtek gyorsteszteket. Több ország is kért Magyarországtól hasonló segítséget, ezért most 300 ezer antigén gyorstesztet küldenek a Fülöp-szigeteknek és 100 ezret Szomáliának – ismertette a tárcavezető.

– Fülöp-szigetek az egyik legfontosabb partnerünk Ázsiában, hiszen a kontinens legnagyobb katolikus közössége ott él,

és ez a közös párhuzam a Fülöp-szigetek és Magyarország között mindig is fontos alapja volt az együttműködésnek, ezért is segítettünk mindig nekik – jelezte Szijjártó Péter.

Hozzátette, Szomália pedig komoly terrorhullámmal néz szembe és azért, hogy úrrá tudjanak lenni a biztonsági kihívásokon, Magyarország legalább a járvány kezelésében segít.

– Reméljük, mindez hozzájárul ahhoz, hogy ebben a két országban a világjárvánnyal szembeni küzdelem sikeresebb tud lenni –mondta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter / Facebook