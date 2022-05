Cikkünk frissül!

A donbászi fronton járt az orosz vezérkari főnök

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök a múlt héten az ukrajnai háború donbászi frontjára látogatott – közölte a Pentagon egyik illetékese, de nem erősítette meg azt az értesülést, miszerint megsérült volna egy ukrán támadásban.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Sojgu védelmi miniszter egy 2021-es hadgyakorlaton

Forrás: Alekszej Druzsinyin

„Amit megerősíthetünk, az az, hogy tudjuk, hogy a múlt héten több napig a Donbászban tartózkodott" – mondta egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő hétfőn újságíróknak. "Nem hisszük, hogy még mindig ott van - elment, és visszatért Oroszországba " - mondta a tisztviselő.

Az ukrán tisztviselőkre hivatkozó jelentések szerint szombaton az ukrán erők ágyúztak egy parancsnoki központot Izjumban, ahová Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke látogatott el, hogy találkozzon a legfelsőbb helyszíni parancsnokokkal.

A feltételezések szerint Geraszimov azért járt a fronton, hogy jobban megértse a terepviszonyokat, és összegyűjtse csapatait, miközben az orosz erők, miután nem sikerült elfoglalniuk Kijevet északon, megpróbálják átvenni az irányítást a keleti donyecki és luhanszki régiók felett.

Oroszország átirányította a herszoni internetforgalmat

Oroszország átirányította az internetes forgalmat az ukrán Herszon régióban az orosz kommunikációs infrastruktúrán keresztül – közölte a NetBlocks internetes szolgáltatási zavarokat figyelő szervezet. A londoni székhelyű társaság azt közölte, hogy szombaton Herszon-szerte csaknem teljesen leállt az internet. Miután a kapcsolat helyreállt, a forgalom már Oroszországon keresztül haladt.

"A hálózat valószínűleg most az orosz internetes szabályozások, felügyelet és cenzúra hatálya alá tartozik" - közölte a NetBlocks. Oroszország azt állítja, hogy teljes mértékben átvette az irányítást Herszon régió felett.

A külföldi diplomaták lassan visszatérnek Kijevbe

A biztonsági helyzet javulásával lassan újra megnyitják kapuikat a külföldi nagykövetségek Ukrajna fővárosában. Ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette:

Magyarország ideiglenesen Lvivbe költöztetett nagykövetsége ismét Kijevben működik, Dánia is bejelentette, hogy újra megnyitja nagykövetségét. Franciaország is az újranyitásról döntött nemrég, ahogy Nagy-Britannia is.

A brit nagykövet már visszatért az ukrán fővárosba, de a követség még nem nyitott ki.

Az Egyesült Államok még Lvivben tartózkodó tisztviselői azt mondták, hogy delegációjuk a hónap végén tér vissza Kijevbe.

Annektálást terveznek

Az Egyesült Államok Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetének nagykövete szerint Oroszország azt tervezi, hogy Ukrajna két, inváziója által sújtott keleti régióját magához csatolja.

Michael Carpenter Washingtonban újságíróknak nyilatkozva a következőket mondta: „A legfrissebb jelentések szerint úgy gondoljuk, hogy Oroszország megpróbálja Oroszországhoz csatolni a Donyecki Népköztársaságot és a Luganszki Népköztársaságot. "A jelentések szerint Oroszország népszavazást tervez a csatlakozáskor, valamikor május közepén."

Az év elején Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy elismeri a két szakadár régió függetlenségét.

Újabb evakuálási kísérlet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében azt mondta, kedden ismét megpróbálnak civileket kimenekíteni Mariupolból, Bergyanszkból, Tokmakból, valamint Vaszilivkából. Arról nem beszélt, hogy hány civil lehet még ezekben a városokban, és hogy hány ember evakuálását tervezik.