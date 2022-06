Interjú 55 perce

Brüsszel miatt elszabadult a háborús infláció Európában

A legfrissebb adatok szerint drámaian emelkedett a háborús infláció az Európai Unióban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is. Számos országból évtizedek óta nem látott negatív adatok érkeztek, rendkívüli mértékben drágult az élelmiszer, a gáz, az áram és az üzemanyag ára is. A mostani helyzet kialakulásához nemcsak a háború járul hozzá, hanem az is, hogy Brüsszel az Oroszország elleni szankciókkal bedöntötte az európai gazdaságot, ez pedig nem a békét, hanem a háború további folytatását támogatja. Az átgondolatlan nyugati válaszreakciók egyértelműen a középpontjában állnak annak, hogy jelenleg elszabadultak az árak a kontinensen. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt a jelenlegi helyzetről az Origónak.

Szerte a világban, de különösen Nyugaton hatalmas infláció tombol. Tegnap derült ki, hogy az Egyesült Államokban az infláció elérte a 8,6 százalékot. Mi állhat ennek hátterében? Az Egyesült Államokban és Európában jelenleg tomboló, rekordmagas infláció elsősorban az orosz-ukrán háborúra és az arra adott elégtelen és átgondolatlan válaszreakciókra vezethető vissza. A háború finanszírozása és a fegyverek szállítása a konfliktus elhúzódásához vezet, mely rendkívül negatív hatást gyakorol a piaci folyamatokra és a világgazdaságra. – fogalmazott alkotmányjogász az Origónak. A szankciók többet ártanak az Európai Uniónak, mint Oroszországnak, Brüsszelt ez mégsem érdekli. Miért lehet ez? Egyrészt általános jelenséggé vált, hogy A brüsszeli elit nem képes az Európát sújtó válságokat megfelelően kezelni, ezek esetében rendre cselekvőképtelen marad, mely felhívja a figyelmet a birodalmi törekvésekkel szembeni magyar kiállás jelentőségére. Másrészt a migrációs válság, a koronavírus-járvány és a jelenlegi háborús helyzet is bizonyítékul szolgál arra, hogy Brüsszel a kontinens sorsát meghatározó kérdésekben rendre nem az európai nemzetek és polgárok érdekeit tartja szem előtt, hanem meghatározott pénzügyi körök üzleti céljai, illetve kényszeres ideológiai elképzelések vezérlik. Ugyanis mélyelemzések és kimutatások minden kétséget kizáróan bizonyítják azt, hogy míg a bevezetett szankciók beláthatatlan következményekkel járnak az európai gazdaságra és lakosságra nézve, addig Oroszország bizonyos esetekben még akár kedvezőbb helyzetbe is kerülhet általuk. Ennek ellenére azonban Brüsszel folytatni kívánja az értelmetlen szankciós politikáját, így a jövőben is rendkívüli fontosságú lesz a józan ész mentén történő magyar kiállás – mondta ifj. Lomnici Zoltán az Origó kérdésére. A teljes cikket ITT olvashatja tovább. Borítókép: illusztráció (Shutterstock)

