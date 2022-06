Cikkünk frissül!

Ukrajna kölcsönt kapott Kanadától

Ukrajna 733 millió dolláros kölcsönt kapott Kanadától. Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint az Ukrajna és Kanada közötti hitelmegállapodásnak megfelelően felvett forrásokat az állami költségvetésbe irányítják kiemelt kiadások finanszírozására – különösen a kiemelt szociális kiadások biztosítására és humanitárius kiadásokra.

Ukrajnának 270 000 négyzetkilométernyi földjét kell aknamentesítenie

Denis Monasztirszkij ukrán belügyminiszter június 17-én azt mondta, hogy a megszállt területekkel együtt 270 ezer négyzetkilométer az orosz aknáktól megtisztítandó teljes terület. Ez valamivel nagyobb, mint Új-Zéland egész területe. A miniszter elmondta, hogy Ukrajna tárgyalásokat folytat az Egyesült Királysággal, Olaszországgal és Franciaországgal a megfelelő aknamentesítési berendezések beszerzéséről, amelyek több millió dollárba kerülhetnek.

Az Ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat EOD szakértői egy Uragan rakéta maradványait és más robbanóanyagokat távolítanak el a délkelet-ukrajnai Zaporizsja régióban található Veszeljanka falu közelében június 7-én.

Forrás: NurPhoto via AFP

Naponta 10-15 mariupoli lakosnál jelentkeznek a kolera tünetei

Petro Andrjuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója arról számolt be, hogy naponta 10-15 emberen jelentkeznek a kolera tünetei, mint a hirtelen folyadékveszteség miatti kiszáradás, vérnyomásesés. Az oroszok által megszállt kikötőváros kórházai rosszul felszereltek, hiányoznak a reagens-vizsgáló készletek és az antibiotikumok. A tisztviselő hozzátette, hogy a betegeket visszautasítják a kórházakban. A kolera terjedésében nagy jelentősége van annak, hogy sokan tünetmentesen hordozzák a baktériumot, ám ők is fertőzőképesek.

Oroszország tovább támadja Szeverodonyecket

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (Institute for the Study of War - ISW) június 17-i jelentésében kiemelte, hogy az orosz erők folytatták erőfeszítéseiket a Liszicsanszk felé tartó ukrán kommunikációs vonalak megszakítására, mind északról Szlovjanszk felé, mind pedig délen Bahmut közelében.

Az ukrán erők valószínűleg ellentámadást hajtanak végre Izjumtól északnyugatra, azzal a céllal, hogy elvonják az orosz erőket a Szlovjanszk felé irányuló műveletektől, és megzavarják az orosz utánpótlási vonalakat.

Az Egyesült Államok mégsem küld harci drónokat

A Biden-adminisztráció tervét, hogy négy nagy, fegyverezhető drónt adjon el Ukrajnának, felfüggesztették, mert attól tartanak, hogy kifinomult megfigyelőberendezései az ellenség kezébe kerülhetnek – jelentette a Reuters két, az ügyben jártas emberre hivatkozva. Az MQ-1C Grey Eagle drónok exportja elleni tiltakozás azért merült fel, mert a drónokon található radar és megfigyelő berendezés biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok számára.

Két MQ-1C Grey Eagle drón

Forrás: AFP / PUBLIC DOMAIN/HO

Négy civil halt meg Donyeck megyében

Pavlo Kirilenko, megyei kormányzó azt mondta, hogy június 17-én Donyeck megyében négy civilt öltek meg orosz lövedékek. Pantelejmonivkában kettő, Bahmutban egy, Krasznohorivkában pedig egy ember halt meg. További hatan megsérültek.

Litvánia korlátozza a kalinyingrádi vasúti forgalmat

Litvánia közölte az orosz kalinyingrádi régióval, hogy a nyugati szankciók miatt korlátozza a vasúti áruforgalmat mindkét irányba - mondta a régió kormányzója. Anton Alikhanov kormányzó szerint a szigorítás a szabad tranzit "legsúlyosabb megsértése", és az Oroszországba importált és Litvánián keresztül exportált termékek 40-50%-át érinti.

A Lengyelország és Litvánia között található orosz exklávé az orosz balti flotta bázisa, ahova nukleáris képességű Iskander rakétákat is telepítettek.

Ukrajna szövetségeseinek más léptékben kell gondolkodniuk

Hálásak az országba érkező fegyverekért, de Ukrajna szövetségeseinek egészen más léptékben kell gondolkodniuk. "Komoly felszerelésre van szükségünk, és több harckocsira. Jelenleg gyalogos katonák számára kapunk felszerelést. Ennek eredményeképpen gerillaháborút kell vívnunk" - mondta a Sky Newsnak Petro Kuzik, a Szeverodonyeck védelmét ellátó Szvoboda zászlóalj parancsnoka. Az egykori politikus és környezetvédelmi aktivista szerint átlagosan megtartották a város 40-60%-át, bár elismeri, hogy a frontvonal folyamatosan változik.

Kuzik parancsnok aggódik azért a mintegy 500 civilért, akik az Azot vegyi üzemben kerestek menedéket. "A legsebezhetőbb helyen vannak, mert az üzem előbb-utóbb elpusztul" - mondta. Állítása szerint reális a veszélye egy súlyos ökológiai katasztrófának, mert az Azotban rengeteg vegyi anyag van. Ha egy előre nem látható robbanás történik, akár a teljes város is elpusztulhat.

Scholz: Feltétlenül szükséges közvetlenül Putyinnal beszélni

Olaf Scholz jelezte, hogy folytatni fogja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, annak ellenére, hogy a kapcsolatfelvétel némi kritikát is kapott. A német kancellár kijelentette, hogy "feltétlenül szükséges", hogy egyes vezetők, például ő és Emmanuel Macron francia elnök közvetlenül beszéljenek Putyinnal. A két vezető több telefonbeszélgetést folytatott már az orosz elnökkel a háború február 24-i kezdete óta.

Scholz azt üzeni Putyinnak, hogy "ki kell vonnia csapatait, és olyan megállapodást kell találnia Ukrajnával, amely elfogadható és helyes Ukrajna népe számára".

Olaf Scholz német kancellár MTI/EPA/Filip Singer

Forrás: Filip Singer

Kiszabadították a Mariupolnál elfogott ukrán mentőst

Az ukrán csapatok kiszabadítottak egy híres egészségügyi dolgozót, aki testkamerával rögzítette munkáját Mariupolban. Julija Pajevszka, akit Ukrajnában Tajraként ismernek, az AP hírügynökséghez juttatta el a felvételeit, mielőtt elfoglalták volna az orosz csapatok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette szabadon bocsátását, és közölte, hogy „már otthon van".

Borítókép: illusztráció