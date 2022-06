A Kronen Zeitung online kiadása azt írta, hogy az ORF osztrák közszolgálati rádió és televízió online tartalmakért felelős igazgatóját „saját kérésére további intézkedésig felfüggesztették” – írja a Híradó.hu.

Roland Weissmann, az ORF vezérigazgatója pedig „a leghatározottabb és végső figyelmeztetést” adta a divízióigazgatónak. Az ORF főigazgatója péntek délután közleményben fejezte ki sajnálkozását az eset miatt, és az ORF nevében ismét határozottan elhatárolódott Pachner „magánjellegű bejegyzésétől”.

Weissmann ismét hangsúlyozta, hogy a bejegyzés „egy alkalmazott magánjellegű véleménynyilvánítása volt a saját Facebook-oldalán”, ami természetesen „nem tükrözi az ORF szerkesztőségi álláspontját”.

Mint arról a beszámoltunk, Karl Pachner szerda este megjelent (majd később törölt) Facebook-bejegyzésében azt írta: „Orbán Viktor akár szívinfarktust is kaphatna és le is mondhatna”. Hozzátette, hogy szerinte Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Nach Orban-Posting: ORF-Manager „letztmalig“ abgemahnt und beurlaubt. Dem Vernehmen nach wird er daraus nicht mehr auf den Geschäftsführerposten zurückkehren. https://t.co/lkhZlxbKxc pic.twitter.com/7jMIGEjzc7 — Kronen Zeitung (@krone_at) June 3, 2022

A Mediaworks Hírcentrumának telefonon sikerült utolérnie Orbán Viktor miniszterelnök halálát kívánó, az Osztrák Közszolgálati Televízió és Rádió (ORF) igazgatói beosztásában dolgozó Karl Pachnert.

Megkérdeztük tőle, nem gondolja-e, hogy le kellene mondania vezetői pozíciójáról?

Az ORF vezetésével egyeztetve annyit mondhatok, hogy a továbbiakban sem az osztrák, sem a magyar médiának nem foglalok állást az ügyben

– mondta Pachner.

