Szijjártó Péter szerint látszik, hogy a magyar sportágfejlesztési programok közül most már a futball fejlesztésére szánt beruházások is egyre inkább kezdenek beérni. A tárcavezető a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában kiemelte: néha már az is megfordul a fejekben, hogy építhettünk volna nagyobb stadiont, mert a válogatott fellépései telt házasak, és 67 ezernél több jegy is elkelne rájuk a mostani sikerek fényében.

Aki eddig kételkedett abban, hogy a magyar emberek szeretik-e a futballt vagy nem, azok most már nyilvánvalóan meggyőződhetnek arról, hogy a labdarúgásnak hatalmas identitásnövelő ereje van. A nemzeti büszkeségnek egy fontos eleme a válogatottnak a teljesítménye

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette: mára a magyar futball az előző évekhez képest jelentős fejlődésen ment keresztül, s mindent meg is tesznek azért, hogy a magyar gyerekek számára biztosítsák a kulturált, és eredmények elérését lehetővé tevő sportolást, nemcsak a labdarúgás terén, hanem más sportágakban is. Ezt a célt szolgálják a magyar kormánynak azok a beruházási programjai, amelyeket végrehajtanak.

A sportfejlesztéseknek köszönhetően Magyarország nemcsak a pályán, hanem azon kívül is egyre nagyobb sikereket ér el, 2017 után újra megrendezi a világ egyik legrangosabb sporteseményét, a vizes sportok világbajnokságát, amely a hét végén veszi kezdetét.

Az eseményre hazánkba látogat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach is, míg a szervezet alelnöke nemrég az olimpia megrendezésére biztatta hazánkat.

– Kevés olyan ország van, ahol ennyire lelkiismeretesen viselik az olimpiai mozgalom gondját. Most már csak egyetlen dolog van hátra: célozzák meg az olimpiai rendezést! – nyilatkozta Juan Antonio Samaranch.

Szijjártó Péter a budapesti olimpiai lehetőségére reagálva azt mondta, ez a sportesemény hetekre-hónapokra a világ érdeklődésének középpontjába helyezné az országot, és ha nem Covid-olimpiáról van szó, akkor pedig százezrek érkeznek az adott országba. Egy adott sportesemény kapcsán olyan reklámértéket tud realizálni egy ország, amelyet forintosítani nagyon nehéz.

– Sajnos egy nagyon nagy álmától fosztották meg a magyar nemzetet azok, akik korábban a budapesti olimpia rendezésének lehetőségét elvették tőlünk. Nincs olyan döntés, amely most ezzel kapcsolatban aktualitással rendelkezne, de egy dolog biztos. Az eddigi szervezési tapasztalataink, a nagy világversenyek magyarországi megrendezésének eredményei, és a sportinfrastruktúra helyzete gyakorlatilag nagyon kicsi plusz beruházásokkal lehetővé tenné, hogy Magyarország akár az olimpiának is otthont adjon – nyilatkozta Szijjártó Péter.

A Magyar Olimpiai Bizottság 2015-ben döntött úgy, hogy 2024-ben olimpia és paralimpia budapesti megrendezését javasolja. Az év júliusában a magyar parlament is támogatta ezt a döntést, ám később felbomlott az ügy mögött a politikai egység, ezért a pályázatot visszavonták, s Párizs lett a 2024-es játékok házigazdája.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)