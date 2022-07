Figyelemre méltó, hogy a kormányokat azért bírálta a demokrácia mibenlétéről sokszor kioktató hangnemben értekező elemző, mert azok a polgáraik védelmét tekintik a legfontosabb feladatuknak. Ugyanis a szavazók éppen a saját érdekeik képviseletét és védelmét várva adnak megbízatást egy pártnak, és ha utóbbi nem így jár el, az a választói bizalommal való legsúlyosabb visszaélésnek minősül.

Krekó Péter egyébként rendszeresen támadja Magyarországot különböző konferenciákon, és a Twitter-oldalán is több tucat, hazánkat lejárató bejegyzést tett közzé. A koronavírus-járvány alatt is, 2020 decemberében a Politico nevű brüsszeli portálnak arról beszélt, hogy az emberek oltakozási hajlandóságának aláásásából hogyan profitált volna az ellenzék, mivel szerinte a vakcinák elleni sikeres lejáratókampány esetén Orbán Viktor viselte volna a politikai következményeket.

A Political Capital ügyvezetője által most megütött militarista hangnem azért sem meglepő, mert a pénzcsapot nyitva tartó Soros György is rendre háborúpárti nézeteket hirdet.

Az ukrajnai konfliktus kapcsán a tőzsdespekuláns az egyik kedvelt szócsövén, a Project Syndicaten márciusban közölt írásban a harmadik világháború kitörésével riogatott, s vadászgépek szállítását is sürgette Ukrajnába. Úgy vélte, hogy a MiG típusú repülők bevetése döntheti el a fegyveres konfliktust. A tőzsdespekuláns a májusi, Davosban tartott Világgazdasági Fórumon is háborúpárti nézeteinek adott hangot: ismét a harmadik világháború kitörésének lehetőségét emlegette, s a „szabad világ” megőrzésének előfeltételének nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök erőire mért vereséget. A milliárdos üzletember az ukrajnai konfliktust a nyílt és a zárt társadalmak küzdelmeként állította be.

Borítókép: Janis A. Emmanouilidis, a European Policy Centre programigazgatója (b) és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója a Political Capital és a King Baudouin Alapítvány Új Egyezményt Európának? - Vita az Európai Unió jövőjéről című konferencián a budapesti Corner Rendezvényközpontban 2015. február 5-én. (MTI/ Bruzák Noémi)