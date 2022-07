A tavaszi ülésszakot követően a Momentum frakcióját is a pártelnök, Gelencsér Ferenc vezeti majd. Erről a Momentum elnöksége a Momentum parlamenti frakciójával egyeztetve „a párt ideális működése és hatékony munkaszervezése érdekében" döntött – írja a párt közlése nyomán az Origo.

Helycsere: Gelencsér Ferenc, a Momentum új elnöke és új frakcióvezetője (állva), előtte Fekete-Győr András ex-pártelnök és ex-frakcióvezető

Forrás: Bruzák Noémi / MTI

Noha korábban pártelnökként és a baloldali előválasztáson miniszterelnök-jelöltként bukott egy hatalmasat Fekete-Győr, a közlemény szerint a Momentum alapítójaként és országgyűlési képviselőjeként, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a "párt meghatározó politikusa marad, továbbra is a párt élvonalából fogja a Momentum közösségét erősíteni".

Gelencsér Ferencet május 29-én választotta pártelnöknek a Momentum küldöttgyűlése. Fekete-Győr András 2017-től 2021 őszéig volt az ellenzéki párt elnöke.