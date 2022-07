Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 727-en vannak. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is. Emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Borítókép: Földi Anikó főnővér beolt egy férfit a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2022. július 8-án. Június utolsó hetétől a kórházi oltópontokon már csak péntekenként lesznek oltási napok, 14 és 19 óra között. Az oltásra időpontfoglalással és anélkül is lehet majd érkezni.

MTI/Rosta Tibor