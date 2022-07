Csütörtök délután fél hatra hirdetett meg tüntetést az új kata-szabályozás ellen a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, ám a demonstráció mögött Gyurcsány Ferenc és pártjának ifjúsági tagozata, a Momentum áll

Ahogyan azt még a baloldali propagandalapok is elismerik, alig néhány száz fő lézeng a tüntetés helyszínén.

Márki-Zay Péter valamivel 20 óra előtt lépett a színpadra, ahol a szombatra tervezett demonstrációját népszerűsítette – írja a Magyar Nemzet.

A baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere a 444.hu kérdésére a kormánypárt szimpatizánsainak gyalázásába kezdett. – Ezek után azt hiszem, kimondható, hogy mindenki, aki a Fideszre szavazott, az idióta – fogalmazott, azon morfondírozva, hogy az ellenzék miként lesz képes becsatornázni a kormányellenes indulatokat.

Lassan gyülekeztek az emberek, néhány száz demonstráló előbb az Erzsébet híd felén, majd a teljes szélességében lezárta a forgalmat.

A hídfoglalásra Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutya párt elnöke adta meg a jelet. Hangosbeszélőn azt mondta, ő rúgta be a motort, és ezért elnézést is kért a rendőröktől. De mint mondta, „hidat foglalni jöttünk”. Azt is bejelentette, hogy hosszú távú „piknikezésben” gondolkodnak. „Mostantól minden este miénk a híd” – hangoztatta a kutya párt elnöke, aki ellen szerdán indított eljárást a rendőrség, miután kábítószer-gyanús anyagot találtak nála, és saját bevallása szerint fogyasztott is belőle.

Több demonstráló festékszóróval üzeneteket írt a híd aszfaltjára. Közülük többeket a rendőrök igazoltattak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte, hogy a rendőrök az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt állítottak elő egy férfit a gyűlés helyszínéről, aki az arcát kendővel eltakarva vett részt a demonstráción, és festékszóróval fújta le az aszfaltot.

Néhány száz tüntető csütörtök éjjel is az utcán maradna, és megbénítanák a péntek reggeli csúcsforgalmat

A demonstrációk az elmúlt napokban is éjszakába nyúltak, s korábban ugyancsak egy csupán pár száz főből álló csoport próbálta megbénítani a forgalmat a Margit hídnál és a főváros más útszakaszain.

A baloldal szervezte a tüntetéseket

A kedden kezdődött „spontán” tüntetés résztvevői a Momentum politikusainak vezetésével vonultak a Margit hídra és el is foglalták azt. Gelencsér Ferenc pártelnök hangosbeszélővel szólalt fel a demonstráción, de feltűnt több más, baloldali politikus is a tüntetők között: a súlyos villabotrányba keveredett Tordai Bence, valamint Szabó Tímea és Jámbor András és Mellár Tamás a Párbeszéd frakciójából. A szerdai demonstrációt szintén a Momentum elnöke hívta össze a Kossuth térre, ami hivatalosan este hét órakor véget ért, ezt követően azonban néhány százan tovább mentek, és az éjszakába nyúlóan a város több pontján megbénították vagy akadályozták a forgalmat, illetve különböző szabálysértéseket követtek el – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A kata módosítása ellen most hevesen tiltakozó baloldal politikusai közül egyébként senki nem szavazta meg 2012-ben, az akkor új adózási formát a parlamentben.

