A gazdaságfejlesztési támogatások helyben, a szülőföldjén tudják tartani a magyarságot - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Révkomáromban pénteken.

A helyettes államtitkár erről a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének szervezésében megrendezett Év Vállalkozója versenyen beszélt, amelynek megnyitóján köszöntőt mondott.

Szilágyi Péter elmondta: a vállalkozók közösségében rejlő erőforrás felmérhetetlen jelentőségű a magyar nemzet gyarapodásában, s ezt az is mutatja, hogy a külhoni magyar vállalkozók körében az egyik legerősebb a ragaszkodás a szülőföldhöz. Kifejtette: felmérések azt mutatják, hogy a külhoni magyar vállalkozók 90 százalékban magyar munkavállalókat alkalmaznak, amely erősíti az intézményrendszert. Továbbá a külhoni magyar vállalkozók 60 százaléka, a magyar családi vállalkozóknak pedig 76 százaléka nem tervezi elhagyni a szülőföldjét, míg például ez az arány a diákság körében 25 százalékos.

"Azt látjuk, hogy ha egy felvidéki, erdélyi, vagy délvidéki fiatal gyökeret tud ereszteni, vállalkozást tud indítani, akkor sokkal nagyobb az esély, hogy magyarként megmaradjon a szülőföldjén" - mutatott rá Szilágyi Péter, hozzátéve: ezért is indítottak olyan programokat, amelyek mentorprogramok, támogatások és továbbképzések révén erősítik a fiatal vállalkozókat. Elmondta: a nemzetpolitikai államtitkárság által támogatott felvidéki Év Vállalkozója verseny részint bemutatja azokat a hasznos és jó gyakorlatokat, amelyekből mások is építkezhetnek, a közösségen belül és azon túl is követendő példákat mutat és teremt, valamint érzékelteti azt is, hogy mi mindent lehet elérni.

Az MTI-nek nyilatkozva Szilágyi Péter elmondta: a szülőföldön maradás elősegítését célzó programoknak számos kézzel fogható eredménye van, nagyon sok külhoni magyar vállalkozást sikerült megerősíteni anyagi és szakmai támogatások révén. Ennek jó példája a mostani vállalkozói verseny is, amelyen megerősödött és sikereket felmutató vállalkozók szerepelnek.

Az Év Vállalkozója verseny megnyitóján köszöntőt mondott Forró Krisztián, a tavaly egységessé vált felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke is, aki a támogatási programokról szólva megköszönte a magyar kormánynak a nemzetben gondolkodást. A vállalkozói versenyt nagyon jó kezdeményezésnek nevezte, mert a résztvevők megmutathatják rátermettségüket és azt, hogy helyt tudnak állni. Ezt annál is inkább fontosnak mondta, mivel az elmúlt két év a koronavírus-járvány következtében rendkívüli kihívások elé állította a vállalkozókat is, s e helyzet kezeléséhez a szlovák kormány nem nyújtott hathatós segítséget.

Az Év Vállalkozója verseny célja a felvidéki magyar vállalkozók bemutatkozási lehetőségeinek elősegítése, együttműködések létrehozása, kapcsolatrendszerük bővítése, valamint a résztvevők szakmai fejlesztése. A versenyt harmadik alkalommal rendezik meg, s az idei téma: "vállalkozói sikerek Covid idején".

