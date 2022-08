Gyurcsány Ferenc ellen fognak tüntetni vasárnap az V. kerületi Szabadság téren. A Márki-Zay Péter mozgalmához köthető szervezők azt szeretnék elérni, hogy a volt miniszterelnököt zárják politikai karanténba, a jövőben ne fogjanak vele össze az ellenzéki pártok.

Az esemény címe a múlt héten még így hangzott:

Ébredj, ellenzék, Gyurcsány Ferit karanténba! Orbán Viktor csak így lesz leváltható.

A demonstráción szereplők között akkor még egy ismert név is szerepelt, Puzsér Róbert publicista a jelek szerint vállalta volna a felszólalást, azonban hétfőre a neve eltűnt az esemény leírásából.

Emlékezetes, hogy a magyar–történelem szakos pedagógusból lett megmondóember egyszer már megpróbálkozott Gyurcsányék eltávolításával, 2019-ben főpolgármester-jelöltként is elindult, hogy alternatívát kínáljon a gyurcsányi baloldal jelöltje, Karácsony Gergely és a kormánypártok által támogatott Tarlós István főpolgármester ellenében.

Puzsér Róbert indulása mellett a gyurcsányi baloldal kilenc év után az első részsikereit érte el választásokon: Budapesten jó néhány kerületet el tudtak hódítani a Fidesztől, illetve a nagyvárosok egy részében is sikereket arattak.

Az eredmények fényében kijelenthető, hogy Puzsér kísérlete akkor kudarcot vallott, nem meglepő, hogy a demonstráción lemondta a részvételét.

– Amikor Bajnai és Mesterházy tárgyalni kezdett a baloldali együttműködésről, Gyurcsány rögtön lecsapott a témára […], annak ellenére is, hogy őt ekkor még senki nem hívta. Az Együtt és az MSZP értelemsze­rűen nem örült Gyurcsány legyeskedésének […], de Gyurcsány elszántsága eredményre vezetett: betette a lábát a félig nyitott ajtón – festette le a helyzetet 2014-ben az Origo.

Az eredmény ismert, mások mellett

Karácsony Gergely közreműködésének köszönhetően Gyurcsány a következő négy évre is a parlamentbe került, habár a baloldali összefogás listájának a győzelemre akkor sem volt esélye a Fidesz–KDNP ellen.

2017-ben immáron Botka László jelentkezett be az MSZP miniszterelnök-jelöltjének, aki egyből jelezte, hogy Gyurcsány Ferenccel is le kellene számolnia a baloldalnak, hogy aztán nyerhessen a jobboldal ellen. Botkát a sajátjai hamar megbuktatták, a helyére Karácsony Gergely ugrott be, aki mindössze 12 százalékos eredménnyel juttatta a parlamentbe az MSZP–Párbeszéd listáját.

A 2022-es választások előtt nyíltan nem mentek neki Gyurcsányéknak a baloldalon, azonban a súlyos bukás után Márki-Zay Péterék kijelentették, az időközi választásokon nem támogatják a DK-s jelölteket a jövőben.