Arról beszél a magyarországi baloldal, hogy hazánkban „megélhetési válság van”, amelyet az „Orbán-kormány idézett elő”. Ehhez még időnként azt is hozzáteszik, hogy a „gazdaságpolitika kudarcot vallott” és a kabinet „politikailag már megbukott”. A Demokratikus Koalíció árnyékkormányt alakított, hogy bármikor készen álljon a hatalom átvételére.

A valóság azonban teljesen mást mutat. A magyar kormány felmérések szerint is a legstabilabb az Európai Unióban, ráadásul hatalmas felhatalmazás áll mögötte. Ezt bizonyítják az időközi választások is, amelyeket kevés kivétellel a kormánypárti képviselőjelöltek nyertek meg eddig. Az igaz, hogy nehéz időszakot él meg Magyarország, ahogy egész Európa is. Ezt azonban nem lehet a magyar kabinet számlájára írni.

