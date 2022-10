Ujhelyi István kilépésével az MSZP egyetlen EP-képviselőjét is elvesztette, de a párt számára nem csupán ez adhat okot aggodalomra. Az utóbbi években egyre több MSZP-s politikus igazolt át a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz. Molnár Gyula, aki öt cikluson át volt Újbuda parlamenti képviselője, két cikluson át pedig polgármestere, májusban, az MSZP-ből való kizárása után nem sokkal jelentette be közösségi oldalán, hogy belépett a DK-ba. Erről akkor úgy nyilatkozott,

nincs sikeres politikus sikeres politikai közösség nélkül.

Kiss László és Szaniszló Sándor, Óbuda és Pestszentlőrinc ősszocialista polgármesterei még 2020-ban igazoltak át a DK-hoz, ők döntésüket azzal indokolták, hogy polgármesteri programjuk végrehajtásához a DK politikai közösségétől kaptak megfelelő garanciákat és politikai támogatást, valamint az európai politikát illetően is a Gyurcsány-párt vonala áll hozzájuk közelebb. A DK- hoz igazolt korábban Szakács László is, de Szanyi Tibor és Botka László is kilépett az MSZP-ből.