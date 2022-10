„A baloldal szociális érzékenysége mindig csak a választási kampányígéretekre és hangzatos sajtónyilatkozatokra korlátozódik, a gyakorlatban már egészen mást mutatnak”

– írta tegnapi posztjában a közösségi oldalán a budapesti Fidesz. A kormánypárt fővárosi szervezete arra reagált, hogy 2019 novembere óta több száz kilakoltatás volt Budapest baloldali kerületeiben – írja a Magyar Nemzet, amely az erről szóló adatokat nyilvánosságra hozta.

Pikó András polgármesternek ugyan a VIII. kerületi helyzetet nem sikerült rendeznie, egykori kampányfőnökével, Udvarhelyi Tesszával együtt viszont sikeres projektként vitték a Közélet Iskolája nevű szervezetet, amelyhez a későbbi polgármester is csatlakozott 2018-ban. A Város Mindenkié csoportból kinőtt szervezet azóta is működik, Udvarhelyi Tessza jelenleg is kuratóriumi tag benne.

A Magyar Nemzet Udvarhelyivel kapcsolatosan megtudta, hogy miközben régóta aggódik a hajléktalanokért, a kimondottan jó környéknek számító II. kerületi Pasaréten lakik. Lakóhelyén jelenleg az 1,2 milliós négyzetméterár mondható átlagosnak. Az „iskola” kuratóriumának vezetője, Makádi Zsófia sem szerénykedhet a lakhatásával kapcsolatban, lapunk információi szerint az óbudai Csillaghegyen él. A hangulatos rókahegyi túraterület közelében akár hetvenmillió forintért is lehet venni egy 45 négyzetméteres lakást.

Kilakoltatás témában persze nem maradhat el Tordai Bence említése sem. Az ország­gyűlési képviselő engedély nélkül épített egy 150 milliósra taksált villát. A baloldali politikus ezzel együtt az V. kerületben pár hete politikustársaival színpadiasan megpróbált megakadályozni egy kilakoltatást.

