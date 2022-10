Felmérés 1 órája

Továbbra is a magyarok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában

A magyarok továbbra is a legvédettebbek az európai energiaár-emelkedéstől, ez derült ki egy friss felmérésből. Van olyan európai ország, ahol áramért a magyar árak hétszeresét, a gázért pedig a tizenhétszeresét kell fizetni. Szeptemberben több európai városban is brutálisan megemelkedett a gáz és az áram ára, a magyar családok azonban – az augusztusban bevezetett változásokkal együtt is – példátlanul alacsony áron jutnak energiához – írja az Origo.

Illusztráció Forrás: MTI Fotós: Rosta Tibor

Az Energie-Control Austria és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) európai fővárosok szeptemberi rezsidíjairól készített felmérést. Ebből kiderült, hogy egyetlen hónap alatt brutálisan emelkedtek az energiaárak az EU országaiban. Az észteknél egyetlen hónap alatt 88 százalékkal nőtt a gáz ára, míg a svédeknél 47 százalékkal az áram ára. A felmérés szerint a legjelentősebb áramár-emelkedés a svéd (47%), az észt (41%), a német (23%) és a cseh (23%) fővárosban volt. A földgáz ára pedig az észt (88%), az osztrák (36%) és a holland (23%) fővárosban emelkedett meg a leginkább. A magyar családok továbbra is védve vannak A magyar fogyasztók rezsiköltségei ezzel szemben szeptemberben sem emelkedtek a rezsicsökkentésnek köszönhetően. Az adatok azt mutatják, hogy a rezsicsökkentés nem csupán az átlagfogyasztásig, hanem még jóval afölött is védelmet nyújt a háztartásoknak, ugyanis a lakossági piaci ár is a legolcsóbbak közé tartozik Európában.

Az átlagfogyasztás (63.645 MJ) esetén a földgázért továbbra is a magyar fogyasztók fizették a legalacsonyabb árat: 2,53 eurocentet kWh-ként. Gázért Pozsonyban a magyar ár dupláját, Párizsban és Londonban a négyszeresét, Rómában és Brüsszelben a hatszorosát, Bécsben a tizenegyszeresét, Amszterdamban a tizenhétszeresét fizeti a lakosság. Az átlagot 20 százalékkal meghaladó fogyasztás esetén a magyar háztartások 5,07 eurocent/kWh áron jutottak földgázhoz, amely európai összehasonlításban a második legkedvezőbb ár – írja az Origo. A földgázért továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb árat

Forrás: Origo Az áramért a második legalacsonyabb árat fizetik a magyar családok. Az áram ára hazánkban 9,22 eurocent/kWh) a rezsivédett árkategóriában, tehát az átlagfogyasztásig. Áramért Pozsonyban ennek a dupláját, Párizsban és Madridban ennek a háromszorost, Londonban a négyszeresét, Prágában az ötszörösét, Rómában, Berlinben és Brüsszelben ennek a hatszorosát, Amszterdamban pedig a hétszeresét fizetik a családok. Az Energie-Control Austria és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felméréséből az is kiderült, hogy még azok is azok a háztartások, amelyek 20 százalékkal többet fogyasztanak az átlagfogyasztásnál, azok is csak 10,63 eurocent/kWh áron juthattak villamos energiához, ami szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban. Az áramért a második legalacsonyabb díjat fizetik a magyar háztartások

Forrás: Origo Az eredeti cikket ITT olvashatja el.

