A fogaskerekűt – hivatalos nevén 60-as villamost – határozatlan időre leállítják, és legjobb esetben is csak jövő tavasszal szállíthat újra utasokat, holott a környéken nemcsak a kiránduló családok használták a fogaskerekűt, hanem idősek járnak vele kórházba, gyerekek iskolába, sokan pedig dolgozni.

A Városháza takarékoskodásra hivatkozva hozta meg a döntést, az azonban nem tisztázott, hogy pontosan mennyit lehetne spórolni a leállítással.

A 150 éves múltú, patinás közlekedési eszköz Budapest egyik büszkesége, a világon a harmadik ilyen vasút: mindössze öt évvel a világ első közforgalmú fogaskerekű vasútjának átadása után, 1874. június 24-én az első budapesti szerelvény is útjára indult.

Ennek ellenére sok jel utal arra, hogy Karácsony Gergelyék nem csupán átmenetileg zárnák be a fogaskerekűt. Ezt a gyanút erősíti, hogy a lakosság és a kirándulóforgalom számára eleve csak meglehetősen hiányos pótlási rendet kínál a BKK, ami hozzájárul a fogaskerekű kihasználatlanságának stabilizálódásához. Ez pedig végső soron csak felgyorsítja a negatív folyamatokat. A szakma szerint ha valamikor újra is indítják a fogaskerekű vasutat, az több mint valószínű, hogy megnyirbált üzemidővel, még ritkább követési időközzel fog megtörténni

– figyelmeztet a Híradó.hu.

Mi történt a fogaskerekűvel?

Ahogyan arra a Világgazdaság felhívta a figyelmet: a fogaskerekű Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő kötöttpályás infrastruktúrája a vonalat és a járműparkot is figyelembe véve. A kocsik átlagéletkora több mint negyven év, a szerelvények technikája mára elavult. Jelenleg a XII. kerületben, a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomás között közlekedik, de a szakasz felújítása és meghosszabbítása, illetve a kocsik cseréje régóta napirenden szerepel. Az elképzelések szerint az a cél, hogy a Széll Kálmán tértől közvetlenül el lehessen jutni a Normafáig.

A projektért hosszú ideje lobbizó VEKE korábban úgy kalkulált, hogy a fogaskerekű teljes beruházási forrásigénye negyvenmilliárd forint, ebből a járműbeszerzés értékét 18-20 milliárdra teszi. A VEKE már tavasszal is arról írt: attól tartanak, Karácsonyék végleg kivonnák a forgalomból a fogaskerekűt.

A főváros egyetlen projektje, amelyet a kiviteli tervig előkészítettek, kvázi azonnal indítható lenne a beruházása. Mégis évek óta megy az elhallgatás, a fiókba süllyesztés

– fogalmaztak. Pedig új szerelvények vásárlásával és a nyomvonal meghosszabbításával nemcsak életben lehetne tartani az infrastruktúrát, hanem az utazóközönséget is meg lehetne sokszorozni. Igény bizonyosan lenne rá, már csak az érintett területen is tapasztalható közúti forgalom nehézkessége miatt is.

Karácsony Gergely többször is kiemelte: a BKV működését és a közösségi közlekedés rendjét nem fogja érinteni a főváros pénzügyi helyzete, valamint az energiaválság. Még szeptember végén is arról posztolt a közösségi oldalán: ha bármit bezárnak, megszüntetnek az nem megoldás, ezért nem is ebbe az irányba indulnak.

Hagyták lejárni

A Híradó.hu emlékeztetett: