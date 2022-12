Az Európai Unió éppen a kilencedik szankciós csomagot készíti elő Oroszországgal szemben. Persze a normális emberekben felmerül a kérdés, hogy ha a szankciós politika ennyire kiváló és ilyen nagyszerűen térdre kényszeríti az oroszokat, akkor miért nem volt jó és elég az eddigi nyolc, miért van szükség egy kilencedikre is – mondta legfrissebb vlogjában Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája.

De ne tegyünk fel normális kérdéseket, maradjunk a tényeknél. Jön tehát a kilencedik szankciós csomag, amelyben már a gázra, sőt az orosz atomenergiára is importtilalmat vezetnének be. És akkor lássuk, hogy mi a helyzet a szankciós csomag és a szankciós politika mögött.

„Nos, az a helyzet, hogy miközben csövön már nem jön orosz gáz, eközben viszont az Európai Unió, annak nyugati fele, 40 százalékkal több cseppfolyósított, úgynevezett LNG-gázt vásárolt ebben az évben, vagyis a háború évében Oroszországtól, mint amennyit például tavaly.”

Ez hogy oszlik meg? Például úgy, hogy a belga kikötőkbe 100 százalékkal több orosz LNG-gáz érkezett idén, mint tavaly, de a franciák is tudták 60 százalékkal növelni az orosz gázimportjukat. Közben persze Magyarországra és a magyar miniszterelnökre mutogatnak, micsoda csúnya dolog, ő Putyin embere, Putyin Brüsszelbe előre tolt bástyája, sőt mindig akadályozza a szankciók bevezetését.

„Aztán arról se feledkezzünk meg, bár mellékszál az oroszokhoz képest, de azért tudjuk, hogy Katar se jó ország. Katarban nem házasodhatnak össze a homoszexuálisok, sőt még az LMBTQ-propaganda is tilos. Úgyhogy, pfuj, pfuj Katar!”

Ennek megjelenítésében élen járt a német válogatott most a futball-világbajnokságon, aztán szépen haza is utaztak a csoportkörük után, hála a Jóistennek. És miközben a német válogatott száját befogva meg szivárványszínű stoplis cipőkben bohóckodott Katarban, ezzel egy időben a német kancellár odautazott, boldogan mosolyogva kezet fogott a teljes katari vezetéssel és 15 éves gázszállítási megállapodást kötött ezzel a csúnya Katarral. Nyilván szivárványszínű gáz fog érkezni Katarból. Az a helyzet, hogy az Európai Unió nemcsak önsorsrontóan idióta, de legalább undorítóan farizeus is – zárta videóját Bayer Zsolt.

A vlogot itt tudja megtekinteni: