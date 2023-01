Az Eötvös Gimnázium több diákja is azt állítja Facebook-hozzászólásokban, hogy az iskolában évek óta beszédtéma a megvesztegetés. Hallottak róla, hogy jómódú szülők rosszabb képességű gyerekei egyes tanárok megvesztegetésével kerültek be az iskolába. Több gyerek és a szülők csak most döbbentek rá, hogy miért tapasztaltak furcsaságokat a felvételi vizsgák körül. Több diák is azt írta a Facebookon, hogy most már szégyelli, hogy ebbe az „elit” gimnáziumba járt.