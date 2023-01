Daniele Scalea az MTI-nek úgy nyilatkozott, a kontinensen kialakult migrációs helyzetre több megoldás adódhat,

az biztos, hogy a migránsok szétosztása nem jelent megoldást.

Kifejtette, a szétosztást ki kell zárni, mivel ennek a lehetőségnek a felvetése csak vonzásként hat a migráció további erősítésére, másrészt „súrlódást teremthet például Olaszország és Magyarország, Lengyelország vagy más országok között”.

A közös megoldást a közös határok védelme jelenti

– jelentette ki. Hangoztatta, el kell érni, hogy az Európába érkező migráció csakis legális legyen.

Addig is úgy kell folytatni, ahogyan egymástól függetlenül eddig is tette Magyarország szárazföldi határai ellenőrzésével, Olaszország pedig a tengeri határain korábban Matteo Salvini belügyminisztersége idején, de ahogyan a jelenlegi Meloni-kormány is cselekedni akar – hangoztatta.