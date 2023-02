Meghallgatva az ukrán elnököt, nyilvánvaló, hogy ez a háború elhúzódik, nem számolhatunk azzal, hogy hamarosan véget ér. Miután elhúzódik, mi, magyarok továbbra is segíteni fogjuk humanitárius eszközökkel az ukránokat, de fegyvereket továbbra sem szállítunk. A magyar érdek továbbra is a minél gyorsabb tűzszünet, béketárgyalások és egy tartós békét eredményező rendezés. Életet menteni csak békével és tűzszünettel lehet. Mi, magyarok továbbra is a béke pártján állunk!