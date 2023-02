A magyar kormány kialakította álláspontját, kialakította békepárti álláspontját, fenn is tartja azt a mai napig is, és valószínűleg az elkövetkező hónapokban sem fogja megváltoztatni azt egészen e tragikus konfliktus befejezéséig. Nagyon fontos megállapítani, hogy a magyar álláspont egyfajta fekete báránnyá tette Magyarországot az európai közösségen belül, és súlyos kritikák érték, mondván, hogy nem tükrözi kellő mértékben az európai érzelmeket és hangulatot. Brüsszel amiatt kritizálta a magyar kormányt, hogy a saját feje után megy, szemben az európai hangulattal. Azonban a kutatásaink rámutatnak, hogy Európában Magyarország az egyetlen ország, amely gyakorlatilag pontosan leköveti azt, hogy az európai polgárok mit is gondolnak, és hogyan éreznek a háborút illetően. Mi vagyunk az egyetlen ilyen ország