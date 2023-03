Gulyás Márton azt viszont fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy náluk tartalmi döntéseket csak a stáb hozhat meg – írja a Mandiner.

Gulyás a mintegy hatórás műsorban, melyben tőle kérdezhettek a nézők, úgy fogalmazott:

Ez egy drága műfaj. Közéleti videót csinálni olyan, hogy arra nem jön se hirdető, se szponzor.

A műsorvezető kitért arra is, hogy milyen amerikai szervezetektől kaptak pénzt. A műsor egy pontján az egyik kérdező viccből felvetette, hogy Sorostól is kaptak-e, mire Gulyás úgy reagált: tőle így konkrétan nem, de mint mondta, kaptak olyan pénzeket is, amelyek Soroshoz köthetők. Mint fogalmazott,

tehát végső soron ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni.

A műsorvezető ugyanakkor megnyugtatta a nézőket, hogy náluk tartalmi döntéseket csak a stáb hoz, nem a támogatók.