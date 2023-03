A tárcavezető azt közölte, hogy a keddi napon hat kamion indul útnak a trieszti kikötő felé, ott a szállítmányt hajóra pakolják, és onnan jut el Szíriába. Az adomány aggregátorokat, meleg ruházatot, orvosi védőfelszereléseket és egyéb egészségügyi eszközöket tartalmaz annak érdekében, hogy hazánk a nehéz helyzetben lévő északkelet-szíriai térségben élő embereknek is segítséget tudjon nyújtani ezen időszak átvészelésében.

Magyarország segít azokon az embereken világszerte, akik bajba kerülnek, és így tesszük most is a Hungary Helps program keretében

– emelte ki Szijjártó Péter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahonnan az európai uniós energiatanácsra utazik Brüsszelbe.

A miniszter beszámolt arról, hogy Magyarország aggodalommal figyelte a törökországi földrengés következményeit, s egy emberként szorított a magyar és a többi mentőcsapat munkájának sikeréért.

„Magyarország több segítséget is nyújtott, több segélyadományt, szállítmányt is útnak indítottunk Törökországba. Azonban Törökország mellett Szíria északkeleti részében is rendkívül drámai hatásokkal járt ez a földrengés – emlékeztetett. – Ráadásul Szíria ezen térségének rendkívül bonyolult politikai és biztonsági helyzete miatt a mentés itt rendkívül nehéz, és az itt élő emberekhez alig-alig jut el valami a nemzetközi segélyekből” – mutatott rá.