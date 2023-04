Cikkünk frissül!

Medvegyev a harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, egy moszkvai oktatási fórumon arról beszélt, hogy napról napra nő az atomháború veszélye.

"Nem tudom megmondani, mi az utolsó csepp a pohárban, mi lehet a kiváltó ok, de valamikor megtörténhet" - mondta. "Mindannyiunknak azon kell dolgoznunk, hogy a globális konfrontáció, a teljes körű harmadik világháború veszélye ne valósuljon meg." Kitartott amellett, hogy Oroszország nem akarja, hogy ez megtörténjen.

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője a moszkvai Nagy Kreml-palotában 2023. március 21-én

Fotó: Alekszej Majsev / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool

Medvegyev elmondta, hogy fiatalként a barátaival szokott beszélgetni az Egyesült Államokkal való konfrontációról, a Varsói Szerződés és az Észak-atlanti Szövetség közötti konfrontációról. "Akkor ez valamiféle hipotetikus, távoli és lehetetlen forgatókönyvnek tűnt. De ezt most nem mondhatom, bármilyen szomorúan is hangzik" - zárta gondolatait.

Svédország kiutasította az orosz nagykövetség öt munkatársát

Svédország tájékoztatta Oroszországot, hogy kémkedés gyanúja miatt öt alkalmazottat kértek fel a stockholmi orosz nagykövetség elhagyására. Tobias Billstrom külügyminiszter nyilatkozata szerint tevékenységük "összeegyeztethetetlen" diplomáciai státuszukkal.

A svéd SAPO belbiztonsági ügynökség szerint "minden harmadik svédországi orosz diplomata hírszerző tiszt".

Csaknem két hete a szomszédos Norvégia jelentette be, hogy kiutasít 15 orosz diplomatát, akik szerintük kémek.

Cselek és csalások mindkét oldalon

Számos kommentátor ragadta meg az elmúlt napok ukrán támadásairól szóló jelentéseket annak bizonyítékaként, hogy az ország régóta várt tavaszi ellenoffenzívája megkezdődött.

A Sky News védelmi elemzője, Michael Clarke professzor kifejtette, hogy bár Ukrajna valószínűleg még nem döntött a teljes offenzíva kezdeményezése mellett, a háború most a következő szakaszba lépett. "Az a nézetem, hogy egy cselek és csalások sorozatának kezdetét látjuk, valószínűleg mindkét oldalon. Ebben a tekintetben elkezdődött a következő szakasz" - mondta.

Grad rakétát indítanak a donyecki fronton 2023. április 24-én

Fotó: Muhammed Enes Yildirim / Forrás: Anadolu Agency via AFP

"Hacsak az ukránok nem akarnak igazi meglepetést okozni – és ez veszélyes lenne –, Kijevnek még időre van szüksége. Még mindig sok átszervezésre van szükség, és fegyvereket kell felhalmozni egy offenzívához. Néhány NATO-ország lassan teljesíti a fegyverszállítási ígéreteit. És ugyanilyen fontos, hogy az időjárás még mindig nedves, és a talaj még mindig nem száradt ki kellően, ráadásul az előrejelzések szerint a következő két hétben sok esőre kell számítani" - mondta az elemző.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. április 25-én az ukrán-magyar határszakaszon 5042 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5175 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül 72 embernek állítottak ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást - közölte a rendőrség.

A Kreml cáfolta a Putyinról szóló pletykákat

A Kreml visszautasította és hazugságnak nevezte azokat az állításokat, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dublőröket használna. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt a pletykát is visszautasította, hogy a 70 éves vezető ideje nagy részét egy nukleáris bunkerben tölti.

"Mindenki látja, milyen az elnökünk: mindig is megaaktív volt és most is az – a mellette dolgozók alig tudnak lépést tartani vele" – tette hozzá Peszkov.

A Kreml ismételten elutasította azokat a találgatásokat, amelyek szerint Putyin beteg lenne.

Újjáépítenek hat szétlőtt települést

Ukrajna dollármilliárdokat készül fordítani hat olyan város újjáépítésére, amelyek súlyosan megsérültek az orosz invázió során. Denisz Smihal miniszterelnök bejelentette, hogy Kijev nyugati partnerei "átfogóan és új elvek szerint" építik újjá a következő városokat: Borodianka és Moshchun Kijev közelében, északon Jahidine, keleten Trosztianetsz és Tszirkunyi, délen pedig Poszad-Pokrovszke.

A helyi lakosok súlyosan megrongálódott lakóépületek mellett sétálnak el a donyecki régió frontvárosában, Avdiivkában 2023. április 25-én

Fotó: Anatolij Stepanov / Forrás: AFP

"Ez azt jelenti, hogy nem bizonyos házakat és épületeket építenek újjá, hanem mindent - rendszerszemlélettel, új tervezéssel és a települések teljes átalakításával" - mondta Smihal. Hozzátette: az újjáépítés azért fontos, hogy az ukrán civilek lássák: "az újjáépítés valóság", noha a háborúnak még nincs vége.

Ukrán külügyminiszter: elengedhetetlen a NATO-csatlakozás

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy "elkerülhetetlen", hogy országa csatlakozzon a NATO-hoz, és bírálta a csatlakozás elleni érveket.

A Foreign Affairs magazinban megjelent cikkében Kuleba kifejtette, miért kell a NATO-nak felvennie Ukrajnát, és arra buzdította a tagokat, hogy hagyjanak fel a kifogásokkal azzal kapcsolatban, hogy ennek miért nem szabad megtörténnie. Úgy látja, hogy egyelőre hiányzik a tagokból a politikai akarat.

"A jó hír az, hogy minden új érv gyengébb, mint az előző. A rossz hír az, hogy a folyamatos cáfolat értékes időt pazarol az emberek biztonságának rovására. Ukrajnának szüksége van a NATO-ra, a NATO-nak pedig Ukrajnára" - mondta az ukrán külügyminiszter.