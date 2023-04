Steinmeier szerint Merkel sikeresen kormányozta át Németországot a válságokon, „példátlan kihívások közepette segített országunknak újból gazdasági sikereket elérni”.

A volt kancellár ahhoz is hozzájárult, hogy természetessé váljék Németországban a nők döntéshozói pozícióba, akár a kormányfői tisztségbe választása is. Arról is szólt, hogy keletnémetként, az egykori NDK-ból érkezve „a demokrácia megerősítésére használta fel a diktatúrában szerzett tapasztalatait”.

Legfőbb erényei között említette a képességet az önkorrekcióra. Mint mondta, ez becsülendő, nagy érték, amellyel az autokratikus, tekintélyelvű rendszerek nem rendelkeznek.