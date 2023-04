Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Ferenc pápa távozott a sportarénából

A szentatya elhagyta a sportarénát, hamarosan összefoglalóval jelentkezünk.

Éneklés

Közös énekléssel folytatódott a szentatya találkozója a fiatalokkal a Papp László Sportarénában.

Közös imádság

A Mi Atyánk imádkozásával folytatódott a rendezvény.

Segítsünk egymásnak elhinni, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek!

Ti mind értékesek vagytok Jézus számára, és számomra is – hangsúlyozta Ferenc pápa, hozzátéve: „Senki nem veheti el a helyeteket az egyházban és a világtörténelemben.”

Segítsük egymásnak elhinni, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek, és ne feledkezzetek meg arról, hogy imádkozzatok értem is!

– zárta beszédét Ferenc pápa.

Képesek vagyunk-e szolgálva szeretni?

Ferenc pápa arról is beszélt, hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat, hogy segítsünk a világban békében élni. Mit teszek a társadalomért? Mit teszek az Egyházért? Mit teszek az ellenségeimért? – tette fel ezeket a kérdéseket a pápa. A szentatya szerint a fő kérdés, hogy képesek vagyunk-e szolgálva szeretni.

A szentatya felidézte azt a példázatot, amikor Jézus ötezer embert vendégelt meg 5 kenyérből és két halból. Igen, ez Jézusnak elég volt, tehát helyezzük magunkat az ő kezébe, mert ez elég, hogy továbbmenjünk – mondta Ferenc pápa.

Ma a legnagyobb veszély, hogy kitalált emberek akarunk lenni, és nem igazak

Ferenc pápa Liszt Ferencről azt mondta, hogy a zongorájában megtalált rózsafüzér darabokból arra lehet következtetni, hogy folyamatosan imádkozott.

Az imádság nem unalmas, hanem mi tesszük unalmassá. Az imádság élet

– mondta. Hozzátette: az Úr valódi emberekkel tesz csodákat.

„Ne virtualizáljátok az életeteket!”

Ferenc pápa arról is beszélt, hogy ne féljünk szembe menni az árral.

Ma minden azt mondja, hogy tökéletesnek kell lenni, mint a gépeknek, de mi nem vagyunk gépek

– emlékeztetett. Hozzátette:

A csend az a talaj, ami alapján áldásos kapcsolatokat lehet ápolni. A csend lehetőséget ad arra, hogy elolvassuk az evangélium egy-egy oldalát.

Aki mer, az nyer

Aki mer, az nyer

– mondta magyarul Ferenc pápa. Magasabb célokat kell kitűzni, mint az átlag, és a boldogsághoz nem csak a minimumra van szükség. Azt hozd játékba, amid van. Fektess az élet nagy céljaiba – biztatott. Hangsúlyozta, Jézus a lehető legjobb edző, és vele párbeszédben lehet előrébb jutni. Csapatjátékossá kell válni az életben, nem egyedül menni előre.

Az ember nem attól lesz nagy, ha mások fölé emelkedik

Jézus nem prédikál, hanem utat nyit. Nem azt akarja, hogy tanítványai a leckét ismétlő iskolások legyenek, hanem szabad és úton lévő társai – mondta Ferenc pápa. Sokszor elcsúsztak Jézus tanítványai, de nem dorgálja meg őket, nem lerombolja, hanem kijavítja az álmaikat – tette hozzá. Az ember nem attól lesz nagy, ha mások fölé emelkedik, hanem ha leereszkedik másokhoz, nem a mások kárára, hanem a mások szolgálatával leszünk naggyá – mutatott rá a szentatya.

„Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar”

„Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar” – mondta Ferenc pápa. „Isten mindig megbocsát” – skandálta Ferenc pápával együtt az összegyűlt tömeg. Minden esésnél kész arra, hogy felemeljen minket - mondta a szentatya.

Ferenc pápa: Krisztus a testet öltött Isten

Ferenc pápa a beszéde elején köszönetet mondott minden résztvevőnek:

Köszönöm a táncot, az éneket, a bátor tanúságtételeket, és hogy közöttetek lehetek.

Nem könnyű válaszokat adni a fiatalok felvetéseire, de segíteni kell a nagy válaszok megtalálásan. Az előre gyártott válaszok nem tesznek boldoggá – mondta a szentatya. Emlékeztetett:

Krisztus a testet öltött Isten, a legjobb testvér, és nagyon jól tud kérdezni.

„Legyen bátorságunk kiállni a hitünk mellett, és kiállni a béke teremtése mellett!”

A miskolci jezsuita gimnázium Kárpátaljáról származó, Tódor nevű tanulója tanúságtételében arról beszélt, hogy sokak számára nem fontos a vallás.

Legyen bátorságunk kiállni a hitünk mellett, és kiállni a béke teremtése mellett! – bátorított mindenkit, felidézve a szülőföldjén zajló eseményeket.

Arra kérte a szentatyát, hogy

imádkozzon a magyar fiatalokért.

Nagy Krisztina a katolikus egyetemisták nevében pedig arról beszélt, hogy a világi zajban újra rá kell találni a csendre.

Tanúságtételek következnek

Egy szegedi piarista diák beszél elsőként. Élete csúcspontjának nevezte a bérmálkozást. Szólt arról is, hogy az évek alatt sikerült megtalálnia a hitét:

Isten létezik és velem van

Egy másik tanúságtevő is azt vallja meg, hogy korábban nem érdeklődött a vallási kérdések iránt. „A bérmálásom újabb mérföldkő lett az életemben, majd egy hatalmas kaland lett az életem” – fogalmazott.

Ajándékok Ferenc pápának

Ferenc pápa egy Puskás Ferenc által aláírt labdát, egy Rubik-kockát és egy üveg bort kapott. A szentatya láthatóan nagyon örült az ajándékoknak.

Már a színpadon van Ferenc pápa

Ferenc pápa elfoglalta helyét a színpadon, hatalmas üdvrivalgás fogadta a szentatyát. Palánki Ferenc, az ifjúságpasztorációért felelős püspök köszöntötte a pápát – tudósít az Origo.

Az ifjúság kora a nagy kérdések ideje. Mindezek mellett a nagy válaszok ideje is a fiatalság kora, nekünk felnőtteknek kell segíteni ebben

– mondta.

Palánki szerint a fiatalok fogékonyak a szegények és elesettek támogatásában. Hozzátette: ez a generáció sokkal érzékenyebb a teremtett világ védelmére is.

Ismét nem kerekesszékkel közlekedik Ferenc pápa

Ferenc pápa kiszállt a mobilból, és gyalog, bottal megy a színpadra. Útközben több fiatalt üdvözöl, beszédbe elegyedik velük. Láthatóan nagyon jó erőben van a szentatya.

Ferenc pápa érkezik a fiatalokkal rendezett találkozójára a Papp László Budapest Sportarénában 2023. április 29-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Megérkezett a szentatya

Megérkezett a pápa a teltházas a Papp László Sportaréna, ahol leginkább fiatalok várják a találkozást az egyházfővel. A szentatya beszédét oldalunkon is élőben közvetítjük.

Hatalmas ováció kísérte a szentatya felkonferálását

Megkezdődött a hivatalos program a Forráspont ifjúsági fesztiválon, a Papp László Sportaréna mostanra megtelt. Az eseményen, mint a korábbi hasonló rendezvényeken, most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. A hangulat már most fergeteges, a program ismertetésekor minden egyes fellépőt óriási üdvrivalgás kísért, a második legnagyobb ovációt Rúzsa Magdi kapta. A Papp László Sportaréna azonban akkor robbant fel igazán, amikor a délután házigazdái bejelentették: hamarosan érkezik a létesítménybe Ferenc pápa. A villanyokat közben lekapcsolták, nagyon sok fiatal élvezi, hogy a félhomályban a telefonjával világíthat. Ezzel némileg olyan hatást érnek el, mintha a lelátókon mécsesek égnének.

Változatos program

A hivatalos program 15 órától kezdődött, de a szentatya 16 óra 30 perc körül érkezik. Az eseményen Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKKP) ifjúsági bizottságának elnöke köszönti a szentatyát, majd Ferenc pápa beszédet mond a fiataloknak. Az ifjúsági találkozón most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. Természetesen elhangzik a találkozó dala a Szent Ignác életét feldolgozó musicalből Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi részvételével. Az eseményen Rúzsa Magdi is énekel majd – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Rövidesen tizenegyezer fiatallal találkozik Ferenc pápa

Hamarosan, délután 16 óra 30 perctől a fővárosi Papp László Sportarénában tizenegyezer fiatallal találkozik majd személyesen Ferenc pápa. A budapesti eseményre nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek meghívott és regisztrált fiatal magyar katolikus hívek. Fontos, hogy online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően is be lehet kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren a bazilika előtti kivetítőn is lehet majd követni az eseményt.

Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntektől vasárnapig folyamatosan követhetik a HírTV-n. Az előkészületekről és a szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.

A köztársasági elnök a szentatyával szelfizett

Novák Katalin a közösségi oldalán osztott meg egy fényképet az alábbi szöveggel:

Amikor Ferenc pápa készít szelfit… 🙂

Orbán Viktor: találkozó Ferenc pápával

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg azokat a fotóit, amelyek az egyházfővel való találkozóján készültek.

A kormányfő később egy videót is megosztott a megtisztelő pillanatokról:

Vatikáni és olasz sajtó: Ferenc pápa Európa lelkét és a békét keresi magyarországi látogatásán

A katolikus egyházfő magyarországi látogatása első napját a béke szorgalmazásának szentelte Európa szívében a L'Osservatore Romano szentszéki napilap beszámolója szerint, miközben Erdő Péter bíboros Magyarország befogadási erejét hangsúlyozta az Il Giornale napilapban szombaton.

A L'Osservatore Romano közölte Novák Katalin beszéde teljes szövegét, mellyel az államfő a Sándor-palotában fogadta Ferenc pápát.