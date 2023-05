A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a Parlamentben tartott rendezvény sajtótájékoztatóján rámutatott: a béke most a legfontosabb központi kérdése nemcsak a magyar társadalomnak, hanem egész Európának és a világnak is. Jó lenne, ha hozzá tudnának járulni, akárcsak egy apró lépést is tudnának tenni a mielőbbi béke érdekében – hangsúlyozta a politikus.

A KDNP álláspontja következetes, a háború kitörése előtt annak elkerülését szorgalmazták, most pedig azt képviselik, hogy mielőbbi tűzszünetre és békére van szükség – rögzítette.

Simicskó István elmondta: számos olyan kihívással találkoztak a 21. században, amellyel korábban nem, vagy nem ilyen mértékben. A szomszédban háború dúl, a migráció nem csökken, sőt egyre növekvő méreteket ölt, és eközben Európa civilizációs lejtőre került, spirituális válságban van.