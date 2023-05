Az élelmezési válság kapcsán emlékeztetett azon célkitűzésre, amelynek értelmében Európa hozzájárul az ukrajnai mezőgazdasági termékek kritikus fontosságú afrikai és közel-keleti kiviteléhez.

„Ehhez képest mi történt? Azután, hogy az úgynevezett szolidaritási folyosókat megnyitottuk, az ukrán mezőgazdasági termékek megérkeztek Közép Európába, majd ott is maradtak. Gyakorlatilag az történt, hogy Afrika élelmiszerellátása helyett tönkretették a közép-európai termelőket” – mutatott rá.

„Ebben a helyzetben Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak az a kutya kötelessége, az lett volna a kutya kötelessége, hogy miután észleli ezt a helyzetet, azonnal intézkedjen” – mondta.

„Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy Brüsszelre nem lehet számítani ilyen kritikus kérdésekben. Amit mi nem intézünk el, az nincs elintézve. Ha mi nem védjük meg a magyar gazdákat, akkor senki nem védi meg őket helyettünk” – tette hozzá.

A miniszter arról számolt be, hogy egyeztetnek a megoldásról, és a kormány csak olyan döntést hagy majd jóvá, amely „vízhatlan módon” biztosítja azt, hogy ne lehessen végállomásként exportálni ukrán mezőgazdasági termékeket Közép-Európába.

Megengedhetetlennek nevezte az ukrán gabonadömpinget, minthogy Ukrajnában egészen eltérő szabályok vonatkoznak a gazdákra, mint az EU-ban, ezáltal olyan verseny alakulna ki, ahol teljesen más feltételek vannak, ami nem korrekt.

„Az egyetlen megoldás minderre az elképesztő kihíváshalmazra a béke. Ha sikerülne a háborút lezárni, sikerülne tűzszünetet létrehozni, sikerülne béketárgyalásokat folytatni, akkor lenne reális reményünk arra, hogy ezt a tripla válságot sikeresen lehetne kezelni” – összegzett.

„Amíg zajlik a háború, addig napról napra nő az az ár, amit a világnak és benne Magyarországnak meg kell fizetnie, és még egyszer mondom, úgy, hogy ez nem a mi háborúnk, és semmifajta felelősségünk nincsen ennek a háborúnak a kitörésében” – fűzte hozzá.

„Politikai okokból, jogi alap nélkül tartják vissza a Magyarországnak járó EU-forrásokat”

Politikai okokból, igazságtalanul, minden jogi alap nélkül tartják vissza a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat, az Európai Bizottság újabb és újabb elvárásai kezdenek méltatlanná válni – emelte ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A tárcavezető az európai uniós tanácsülést követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélekedett, hogy a brüsszeli testület jogállamisági elvárásai olyanok, mint egy „végtelenített GPS”.

„Az ember beüti, hogy hova megy, és akkor azt veszi észre, hogy az mondjuk öt kilométerre volt, de már három napja vezet, és a GPS mindig mondja, hogy most jobbra kanyarodj, most balra, most fordulj meg” – fogalmazott.

Méltatlannak nevezte, hogy Magyarország már teljesítette a követelményeket, aztán mindig jön valami újabb. „Politikai okokból elfogultak velünk szemben, s teljesen igazságtalanul, mindenfajta jogi alap és valós ok nélkül tartják tőlünk vissza a nekünk járó európai uniós forrásokat” – mondta.