A főpolgármester a kormányt okolta a kialakult helyzetért, és elfelejtette megemlíteni például azt, hogy a város és az általa vezetett önkormányzat is sokkal több pénzből gazdálkodhatott, mint Tarlós István idején. A sokat emlegetett iparűzési adóból például évről évre egyre nagyobb összeg folyik be a város kasszájába. Csak ebből a bevételi forrásból százmilliárd forintnál is többet tudtak a fővárosi kasszába tenni - írja a lap.

Ehhez nem árt továbbá hozzátenni, hogy amikor Karácsony átvette a város irányítását a jobboldali vezetéstől, akkor 214 milliárd forintot örökölt, amelyből 180 milliárd úgynevezett szabad felhasználású összegként szerepelt, amit a jelenlegi városvezetés bármire költhetett.

Egyelőre homályos, hogy ezeket az összegeket mire költötte el Karácsony. A Magyar Nemzet cikke szerint csak az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 846 főről 941 főre emelte, és sokkal több pénz megy el a főpolgármester-helyettesekre, a főjegyzőre, az aljegyzőkre, a főosztályvezetőkre és úgy általában az összes önkormányzati dolgozóra.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.