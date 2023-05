Szalay-Bobrovniczky Kristóf: harcászati szintről hadműveleti szintre kell emelni a Magyar Honvédség képességeit

A honvédelmi miniszter Böröndi Gábor kinevezés előtti meghallgatását követően, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának keddi ülése után arról beszélt: az elhúzódó háborúra a Magyar Honvédségnek fel kell készülnie, ezért javasolta a "megfelelő ember a megfelelő helyen, a megfelelő időben" elvét követve, hogy Böröndi Gábor altábornagy vezesse a harcászati szintről a hadműveleti szintre a honvédséget.

El kell jutnunk oda, hogy a Magyar Honvédség a NATO mint védelmi szövetség tagjaként, de a nemzeti haderőre épülve, az újonnan beérkező eszközök rendszerbe állításával, az ehhez kapcsolódó harceljárások kidolgozásával és legfőképpen egy megújult morális, lelki alapon, egy mélyreható szervezetikultúra-váltást követően egy magasabb harckészségi állapotba kerüljön - fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megköszönte a csütörtökön a vezérkari főnök beosztásából felmentett Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy munkáját, mint mondta, benne egy kitűnő embert és katonát ismert meg, aki különleges műveleti, harcászati ismereteit kamatoztatva az elmúlt két évben a Magyar Honvédséget "egy új útra tette".

Böröndi Gáborról a miniszter azt mondta, kiváló katonai pályafutás áll mögötte, volt már a vezérkari főnök helyettese is, és a legutóbbi időkig Magyarországot képviselte a NATO-ban, így az ő tudása, kapcsolatrendszere a legfrissebb, legmélyebb, legaktuálisabb a háború hatására jelentősen átalakuló védelmi szövetséggel. Megjegyezte: a NATO története legnagyobb adaptációs folyamatát éli, amiben Magyarország földrajzi helyzetét és haderőfejlesztését tekintve is megkerülhetetlen szerepet tölt be.