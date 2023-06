A hazai, háborúpárti erőknek nincs félnivalójuk a "trónörököstől", továbbra is számíthatnak a bőkezű támogatásokra. A közösségi médiában maga is megosztotta a "guruló dollárok" néven elhíresült botrányban kulcsszerepet játszó, a külföldi forrásokat Magyarországra juttató Action for Democracy egyik hirdetését, amelyhez kommentárként csak ennyit fűzött: "segíts a magyaroknak választani".

Azóta is mindent megtesz, hogy a magyar embereket rábírja a fegyverszállításokat szorgalmazó, és akár katonák Ukrajnába küldésére is kész szereplők támogatására.

A hírek szerint hozzá köthető "Gulyás Márton és Gulyás Balázs szerepének növelése az adományaiktól legkevésbé sem független ellenzéki médiában". Alexander Soros az utóbbi években több alkalommal is járt Budapesten, hogy személyesen is ellenőrizze a nyílt társadalom magyarországi "hűbéreseinek" munkavégzését.

Apja évek óta készíti Alexandert "az örökség átvételére", aki így olyan befolyásos politikusokkal ismerkedett meg testközelből, mint Barack Obama vagy Hillary Clinton. Joe Biden hivatalba lépése óta pedig "abszolút bejáratos a Fehér Házba", és azt is beismerte, hogy

fél Donald Trump visszatérésétől, ezért a továbbiakban is támogatni fogja a Demokrata Pártot.

Úgy fogalmaztak: Alexander Soros nemcsak a szomszédunkban dúló konfliktus eszkalációjában érdekelt, hanem "személyesen is szívügyének tekinti az LMBT- és genderpropaganda terjesztését", valamint teljes mellszélességgel kiáll apja migrációval kapcsolatos tervei mellett is.

"Összeségében elmondhatjuk, hogy a Soros-birodalom szélsőséges ideológiai irányvonala az ő regnálása alatt is megmarad, sőt, még dinamikusabban folytatja majd a társadalmaink alapvető értékeivel szembeni egészpályás letámadást" - írta elemzésében az Alapjogokért Központ.