2021. október 7-én Márki-Zay Péter az ATV Fórum című műsorának nyilatkozott. Aznap még nyitott volt a kérdés, hogy a főpolgármester vagy a hódmezővásárhelyi polgármester lép-e vissza a másik fél javára.

Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból ért el 27 százalék eredményt

– mondta Márki-Zay előválasztási ellenfeléről. Akkor és azóta is kérdés, hogy végső soron honnan érkezett ekkora összeg a főpolgármester kampányára. Annyit azonban legalább már tudhatunk tegnap óta, hogy Karácsony párttársa, Perjés Gábor nem kevesebb, mint 19 alkalommal, összesen 506 066 946 forintot fizetett be a főpolgármester háttérszervezete, a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára. Az összeg egy része, összesen 917 695 euró és 3900 angol font valutában, készpénzbefizetésben érkezett - számol be róla a Magyar Nemzet.