A nyilatkozatban az is szerepel, hogy kétmilliós megtakarítása keletkezett Perjésnek a korábbi évhez képest, és a szőlősgyöröki szántója is megmaradt. Mindezek mellett bruttó 127 ezer forintot kapott a Párbeszédtől havi szinten tanácsadásért, valamint havi bruttó 105 790 forintot azért, mert felügyelőbizottsági elnök. Az Uniclub Kft.-ben továbbra is 60 százalékos tulajdonosi résszel rendelkezett.

Érdekesség, hogy 2021-ben, amelyik évben az előválasztás, azaz Karácsony bukott kampánya zajlott, és Perjés elkezdte több tízmilliós, összességükben több százmilliós befizetéseit, egy olyan vagyonnyilatkozatot adott le, miszerint egy 1998-ban vásárolt Citroën 2CV4 gépjárművel (a modellt 1990-ig gyártották, „Kacsa” néven is ismert), illetve mindösszesen 2 millió forint megtakarítással rendelkezett. Miközben tehát Perjés egy néhány ezer, legfeljebb néhány tízezer eurós, legalább harmincéves kisautót tulajdonolt, alig több mint egy év alatt egymillió eurót meghaladó összegű kampánypénzt kezelt.