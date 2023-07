A nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok tehát zavartalanul folytatódnak tovább minden egyetem számára. A magyar kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak, és biztosítja a jövőben is a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology - Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról