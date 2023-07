Már a háború kitörésekor egyértelművé vált, hogy a baloldal belesodorná az országot a konfliktusba, a brüsszeli és az amerikai támogatóik elvárása szerint ugyanis már a kezdetektől fegyverszállításokat sürgettek, sőt késznek mutatkoztak akár magyar katonákat is küldeni Ukrajnába.

Márki-Zay Péter, még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként kijelentette, „hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, illetve hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai támogatást is nyújtana az ukránoknak. Az már csak hab a tortán, hogy a tőle megszokott módon Márki-Zay később megpróbálta letagadni saját szavait.

A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc pedig egyenesen „pocsék embernek”, „sz...r alaknak” nevezte azokat a magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért, a békét sürgető Orbán Viktort pedig gyávának.

A háborús hangulatkeltésben élen járt Cseh Katalin európai parlamenti képviselő, aki tavaly március elsején – Fekete-Győr Andrásnak egy publicisztákáját felidézve – a közösségi oldalán megjelent videóban az alábbiakat mondta:

„Egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának azzal, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút”.

Fekete-Győr András a publicisztikában úgy fogalmazott, „először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára”.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszédből a DK-ba igazolt politikus pedig az ATV Start című műsorában azt mondta, hogy „ezt a forrást (az orosz gázt – szerk.) el kell tekerni, el kell zárni, mert addig lesz pénzük háborúzni és lesz pénzük egy független országot megtámadni”.

Magyarország gázellátásának túlnyomó többségét az orosz gáz adja - emlékeztet a Magyar Nemzet.

Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke tavaly április 15-én a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta: „A béke, a biztonság és az igazság érdekében itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat”.

A teljes cikk további megszólalásokkal IDE kattintva olvasható.