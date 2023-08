A Gyerekkel vagyunk impresszumából az is kiderül, hogy partneri viszonyban állnak a Soros-pénzekkel alaposan kistafírozott amerikai Parents Together Foundation-nel (Szülők Együtt Alapítvány). A 2016-2021 közti időszakban a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) összesen félmillió dollárral támogatta a Parents Together Foundationt és annak a Parents Together Action nevű lobbikarját. A szervezeteket a New Media Ventures portfóliójában is jegyzik, amely egy további Soros-szervezettel, a Democracy Allience-szel (Demokrácia Szövetséggel) is szoros kapcsolatban áll.

Más baloldali alapítványoktól is számottevő összegek folytak be az ikerszervezethez: 2020-ban a Tides Foundationtől 62 ezer dollárt kaptak, két évvel korábban pedig a David és Lucille Packard Alapítványtól 550 ezer zöldhasú érkezett hozzájuk.

A Parents Together Foundation és a Parents Together Action rendszeresen pályáznak és nyernek el jelentős pénzeket olyan kiírásokon is, amelyek balliberális elképzelések mentén alakítanák át az amerikai társadalmat.

A szervezet politikai célkitűzéseiből kiindulva – valamint abból, hogy készek anyagi eszközöket is áldozni ezekre az ügyekre – felmerül a kérdés, hogy a Gyerekkel vagyunk partnerszervezeteként juttattak-e nekik, vagy más EzaLényeg-kiadványoknak a Soros-hálózathoz köthető pénzekből.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Parents Together Foundation honlapja szerint fontos bevételük származik „mikroadományokból” amelyek gyűjtésére azt az úgynevezett – és a guruló dollárok körüli kérdőjelek kapcsán hazánkban hírhedtté vált – Stripe rendszert használják, amelyet több magyar dollármédium is alkalmazott.

A 2011-ben alapított szervezet honlapján a gyermekek LMBTQ-s érzékenyítését és indoktrinálását célzó anyagok dominálnak.

A teljes cikk a részletekkel IDE kattintva olvasható.