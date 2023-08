A magyar kultúrát a keresztény értékek képviselete támasztja alá

A nehézségek ellenére a magyarok mindig képesek voltak megmaradni, ennek titka pedig a magyar nyelv, amely egyben a magyar kultúra hordozója is – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter szombaton Palicson, a vajdasági magyarság központi augusztus 20-i ünnepségén. A miniszter kiemelte: a magyarokat a nyelv tartja össze, de ezzel összefüggésben a magyaroknak kötelességük is van, hiszen „a nyelven keresztül marad meg a kultúránk, és a nyelven keresztül erősödik meg a nemzet”. Hozzátette: ahhoz, hogy képesek legyünk újrateremteni a kultúrát, segíteni kell a következő nemzedéknek, és tovább kell adni az emlékeket. A magyar kultúrát pedig a keresztény értékek képviselete támasztja alá, „ezekre az értékekre mint értékalapokra épülnek rá további értékeink”. Az igazságügyi tárca vezetője rámutatott, hogy a vajdasági magyar olyat tettek, ami korábban másoknak nem sikerült, amikor a szerbek és a magyarok közötti ellentétet barátsággá alakították. „A szerb-magyar viszony ma más, mint évszázadokon keresztül volt. Ma jó partneri és baráti viszonyban vannak ezek az országok egymással. Ezt bizony meg kell tartanunk és meg kell erősítenünk” – húzta alá. Úgy folytatta: a magyaroknak és a szerbeknek közösek kell, hogy legyenek az érdekeik, és a magyarok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy Szerbia egy közösségbe, az Európa Unióba kerülhessen Magyarországgal. „Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban, és ezen fogunk dolgozni a magyar soros elnökség idején is” – szögezte le.

Tuzson Bence emlékeztetett arra, hogy „a magyar állam az utóbbi időben, főleg a kettős állampolgárság intézményével megváltozott, Magyarország ma már nem egy határok által körbezárt kis ország, hanem minden magyarok közössége, egy erős közösség, amelyiknek minden magyar a tagja.” Ahogy minden magyar felel Magyarországért, úgy Magyarország is felel minden magyarért, ezért folytatni fogja a támogatási politikáját – tette hozzá.