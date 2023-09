Rumen Radev bolgár elnök beszédében azt emelte ki, hogy a digitális 21. században a társadalmak közötti rivalizálás már nem területekről fog szólni, hanem az emberi tőkéről, ez ugyanis a legfontosabb érték. A bolgár államfő – aki gratulált Novák Katalinnak és Orbán Viktornak kitartásukért és az ország jövője érdekében tett erőfeszítéseikért - rámutatott: a családok felelőssége úgy felnevelni a gyerekeket, hogy társadalmaik felelős állampolgárai legyenek. Ma a világban óriási gazdasági verseny van, fiataljainkat arra ösztönözzük, hogy tanuljanak, majd termeljenek, de eközben meg kell találni az egyensúlyt a családdal – figyelmeztetett. Rumen Radev felidézte, hogy országa az elmúlt tíz évben, jelentős mértékben a kivándorlás miatt, elvesztette népessége 12 százalékát. Bulgária ilyen szempontból "donorként" szolgál a gazdagabb európai országok számára – jegyezte meg. Ennek megállításában segít a családtámogatási rendszer kiterjesztése, de a legfontosabb a jogállam megerősítése és a korrupció visszaszorítása - hangsúlyozta. Philip Isdor Mpango tanzániai alelnök azt emelte ki, hogy hazájában a népesség évente 3,2 százalékkal növekszik, a termékenységi ráta jelenleg 4,8, ugyanakkor háromból egy gyerek meghal, mielőtt elérné az 5 éves kort. Beszámolója szerint Tanzániában a családot egy férfi és egy nő egysége alkotja, a család felel az alapvető társadalmi biztonságért, ellátja tagjait. Mint hozzátette azonban, komoly kihívások is nehezítik a családok életét, mint a szegénység, a nők és gyermekek elleni erőszak, a munkanélküliség, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei, valamint a klímaváltozás miatt szélsőségesebbé vált időjárás. A tanzániai kormány igyekszik segíteni a legsérülékenyebb háztartásokat, de számos infrastrukturális beruházás és egy ingyenes, lányok és fiúk számára egyaránt elérhető oktatási csomag is javítja az életminőségüket - mondta el az alelnök, aki Magyarországnak is köszönetet mondott az oktatás területén nyújtott támogatásáért. Philip Isdor Mpango hangsúlyozta, hogy Tanzánia nem tartozik a nagy migrációs kibocsátók közé, ellenkezőleg: több mint 400 ezer menekültet fogadott be a szomszédos országokból. Hiszünk abban, hogy a problémákat azok gyökerénél kell kezelni: az afrikai munkanélküliség és a kivándorlás gazdasági segítségnyújtással és a kormányzás hatékonyságának javításával orvosolhatók – közölte Philip Isdor Mpango, nemzetközi összefogásra felszólítva a világot annak érdekében, hogy Afrika meg tudjon küzdeni demográfiai problémáival. Rumen Radev bolgár elnök felidézte, hogy országa az elmúlt 10 évben, jelentős mértékben a kivándorlás miatt, elvesztette népessége 12 százalékát. Ennek megállításában segít a családtámogatási rendszer kiterjesztése, de a legfontosabb a jogállam megerősítése és a korrupció visszaszorítása - hangsúlyozta. Philip Isdor Mpango tanzániai alelnök azt emelte ki, hogy hazája nem tartozik a nagy migrációs kibocsátók közé. Hiszünk abban, hogy a problémákat azok gyökerénél kell kezelni: az afrikai munkanélküliség és a kivándorlás gazdasági segítségnyújtással és a kormányzás hatékonyságának javításával orvosolhatók – közölte.