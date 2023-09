Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!

Újabb fontos változás az online-árfigyelőnél

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az online-árfigyelőben térképes felület is lett csütörtöktől. A GVH azt reméli, hogy ez a funkció helyben is tud versenyt generálni, és így még lejjebb ment az infláció. 53 termékkategóriában örtént árcsökennés – tette hozzá.

Csak akkor számít akciósnak egy ár, ha az adott bolthálózat 80 százalékéban lehet ekkora áron vásárolni.

Azonnali tűzszünetre lenne szükség

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy amíg az oktatás kérdésében nem lesz előrelépés Ukrajnában a nyelvi jogok biztosításában, addig nem tudja támogatni az ország nyugati integrációját.

A háború esetében újabb hónapok teltek el, miközben azonnali tűzszünetre lenne szükség.

Gulyás bízik benne, nem másra költötte el a pénzt Brüsszel

Brüsszel továbbra is húzza az időt az uniós források ügyében – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Abszurd és kínos ez az időhúzás - tette hozzá. Gulyás Gergely elképesztőnek nevezte a bizottsági eljárást, és időhúzásra törekszik.

Reméljük, hogy a pénzt nem másra költötték el.

Gulyás elmondta, hogy most azt a pénzt sem kapjuk vissza, amit befizettünk, és itt az idő, hogy a nekünk jogosan járó pénzeket kifizessék.

Minden jogszabályt megszeg, és visszaél a hatalmával Brüsszel.

Brüsszel szervezni, és nem megállítani akarja a migrációt

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy Brüsszel szervezni, és nem megállítani akarja a migrációt

Gulyás Gergely: Semmilyen migránselosztási döntésben nem veszünk részt

Gulyás Gergely elmondta, a kormány tárgyalt a bevándorlásról is. A német kormány a támogatók közé állt a migrációs paktum ügyében, így folytatódni fognak a tárgyalások, miközben eszméletlen állapotok alakultak ki több helyen – tette hozzá. A migrációs paktummal csak azt tudják elérni, hogy a schengeni határon lévő államokból Lampedusát csináljanak – mondta a miniszter. Azokat akarják beengedni európába, akik készek éles lőszert használni, hogy bejussannak Európába.

Semmilyen elosztási döntésben nem veszünk részt. Egyetlen megoldás a külső határok védelme.

– mondta Gulyás Gergely.

Ennyivel kapnak többet a nyugdíjasok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a nyugdíjas-infláció 18,5 százalék lesz várhatóan, ezért a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Így egy átlagos nyugdíj 6500 forinttal emelkedik – tette hozzá. Az októberi nyugdíjhoz képest közel félhavi juttatást kapnak majd az idősek – mondta a miniszter. Éves szinten 84 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok.

A költségvetésnek ez 190 milliárdos kiadást jelent.

