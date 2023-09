Joe Biden „TikTok-hadserege" százezreket kapott Soros Györgytől, hogy baloldali ügyeket mozdítsanak elő, konzervatívokat gyalázzanak – írja az Origo a The New York Post beszámolója alapján.

Tömérdek pénzt fizettek ki

A portál szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa 2020-ban és 2021-ben 5,5 millió dollárt fizetett ki a nonprofit Accelerate Action Inc.-nek, amely legalább 300 000 dollárt adott 2022-ben egy másik nonprofit szervezetnek, a Gen Z for Change-nek, amely 500 „aktivistából, szervezőből és alkotóból" álló hálózattal büszkélkedhet.

Biden elnök hivatali ideje alatt a Gen Z for Change-t és más közösségi média sztárokat is megkeresett, hogy népszerűsítsék politikai programját – szemlézte az Origo a a The New York Post cikkét.